REAGERER: Deltagerlisten fra en studiereise for Luftkrigsskolen i Trondheim er vridd til en liste over nordmenn som medvirker til krigsforbrytelser i Ukraina. Det reagerer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sterkt på. Foto: Helge Mikalsen

Ofre for falsk nyhetsspredning: Nordmenn beskyldt for krigsforbrytelser i Ukraina

Ni ansatte og forelesere på Luftkrigsskolen er navngitt på russiskspråklige nyhetsnettsteder og beskyldt for medvirkning til krigsforbrytelser i Ukraina.

Nå nettopp

– Et klassisk eksempel på falsk propaganda, sier Torbjørn Knutsen, professor i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim til VG.

Knutsen er en av ni navngitte nordmenn og tre svensker på en liste som nå sirkulerer på russiske nyhetssnettsteder.

I 2016 deltok NTNU-professoren på en studietur til Kiev sammen med kolleger fra Luftkrigsskolen i Trondheim.

Ifølge Knutsen er det denne deltagerlisten som nå spres, som hevdes å være nordmenn som har deltatt i opplæringen av ukrainske soldater til å drive krigsforbrytelser.

Universitetsavisa i Trondheim omtalte denne saken først.

les også Forsvarsministeren: Advarer mot falske corona-nyheter

Trent i folkerett

– Sakene er typiske eksempler på falsk nyhetspredning, og så langt fra virkeligheten som det går an å komme, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.

– Det stemmer at norske og svenske offiserer har jobbet med opplæring av ukrainske offiserer. Men formålet har vært det motsatte av det som hevdes her. De har drevet opplæring i krigens folkerett og Geneve-konvensjonene for å hindre menneskerettsbrudd, sier Bakke-Jensen.

Han erkjenner at det er vanskelig eller umulig å beskytte seg mot spredning av falske nyheter.

– Det beste vi kan gjøre er å kontakte media med korrekt informasjon. Det gjør både jeg og den svenske forsvarsministeren akkurat nå. Vi kan opplyse om saker, og vi kan oppfordre til kritisk lesing, sier forsvarsministeren til VG.

– Bidrar til lovløshet

Trening av ukrainske militære, ledet av instruktører fra Norge og Sverige, bidrar til lovløshet, vold og grusomheter i Donbass, heter det i de russiske publiseringene.

«119 barn er drept og 310 er skadet som et resultat av krigsforbrytelser begått av ukrainske styrker som er trent av NATO-instruktører», rapporterer Donbass Insider. De skriver at listen kommer fra en publisering på bloggnettstedet Telegram.

Også det engelsk-språklige russiske nettstedet news-front.info har publisert listen.

Sant og usant

– Det er alltid noe sant og noe usant i propaganda. Det er korrekt at vi var på studietur i Kiev, men vi var aldri i Donbass-regionen. Det ser ut som noen har delt eller utlevert en deltagerliste med navn og personlige opplysninger, som ble laget i forbindelse med dette besøket, sier Knutsen,

– Det som er usant, er at vi drev med militær opplæring. Vi var på studietur for å lære om situasjonen i Ukraina, legger Knutsen til.

– Er det ubehagelig å bli satt opp på en liste over mulige krigsforbrytere?

– Jeg vil si det er faglig interessant. Propaganda er en del av moderne krigføring, sier Knutsen.

Også oberstløytnant Dag Henriksen, hovedlærer i luftmilitær ledelse ved Luftkrigsskolen, er oppført på listen. Han vil ikke kommentere saken, men henviser til Forsvarsdepartementet.

les også NATO-sjefen: Russland og Kina sprer falske covid-19-nyheter

Listet svenske offiserer

Listen inneholder også navn på tre svenske offiserer.

VG har vært i kontakt med en av dem, Jan Eldeblad, som underviser på Försvarshögskolan i Stockholm. Han opplyser at skolen samarbeider med den tilsvarende utdanningen i Ukraina. Han har besøkt landet et par ganger i året de siste årene, men sier at han ikke har hatt noe engasjement for NATOs engasjement i Ukraina.

Publisert: 27.04.20 kl. 22:27

Fra andre aviser