Svart røyk stiger fra sykehuset som tirsdag ble stormet av væpnede menn i Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB scanpix

Sykehus under angrep i Kabul

Et sykehus fullt av pasienter og ansatte i Kabul er under angrep. Det blir meldt om eksplosjoner og kamper på stedet.

Lokale journalister melder via Twitter om eksplosjoner og skudd ved sykehuset i Dasht-i-Barchi tirsdag morgen. Sykehuset ligger vest i den afghanske hovedstaden. Leger Uten Grenser driver en barselklinikk ved sykehuset, men har ennå ikke kommentert angrepet.

Det blir også meldt at landets visehelseminister var på sykehuset da angrepet startet tirsdag morgen.

En lege sier at det fortsatt er leger og sykepleiere som ikke har kommet seg ut av sykehuset, ifølge 1TV , som melder om kamper på stedet.

– Full panikk

En barnelege som klarte å flykte fra sykehuset, forteller til AFP at han hørte en kraftig eksplosjon ved inngangspartiet.

– Sykehuset var full av pasienter og leger, det var full panikk inne, sier han.

Ifølge den afghanske nyhetskanalen TOLOnews har to eksplosjoner gått av.

En talsperson for innenriksdepartementet har bekreftet at et angrep pågår.

– Våre spesialstyrker er i området, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Afghanske sikkerhetsstyrker har ankommet området der sykehuset ligger. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB scanpix

Norske soldater

Norge har rundt 60 spesialsoldater stasjonert i Kabul, men Forsvaret vil ikke kommentere hvorvidt de deltar i kampene ved sykehuset.

– Forsvaret kan ikke kommentere pågående operasjoner, sier pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Han viser i stedet til en generell uttalelse på hjemmesiden der det står at norsk personell vil ha en tilbaketrukket rolle under det afghanske spesialpolitiets oppdragsløsning, men med mulighet til å yte direkte støtte i ekstremsituasjoner.

De norske soldatene samarbeider tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222.

– Afghanske sikkerhetsstyrker er på området

Leger Uten Grensers president Karine Nordstrand sier de er kjent med det pågående angrepet mot sykehuset de støtter i Kabul, Afghanistan:

– Afghanske sikkerhetsstyrker er på området. Prioriteten vår nå er sikkerheten til våre pasienter og ansatte. Vi kommer tilbake med mer informasjon, sier Karine Nordstrand i en epost.

Leger Uten Grenser tilbyr helsehjelp for mødre døgnet rundt på sykehuset, som er det eneste for akutte og kompliserte fødsler i et område med over en million innbyggere, ifølge organisasjonen.

Sykehuset er ett av to Leger Uten Grenser støtter i Kabul.

Mistanke mot IS

Ingen har foreløpig meldt at de står bak angrepet, men den ytterliggående sunni-gruppa IS har flere ganger tidligere gjennomført angrep i det samme området, der det bor mange sjiamuslimer fra folkegruppa hazara.

Svart røyk steg opp fra bydelen tirsdag formiddag. En tjenestemann har meldt om fire sårede, men ifølge meldinger på Twitter er det frykt for at mange er drept.

Angrepet skjer dagen etter at fire veibomber eksploderte nord i Kabul. De såret fire sivile, deriblant et barn. IS har påtatt seg ansvaret for bombeeksplosjonene. Senere mandag meldte afghansk etterretning at de hadde pågrepet en IS-leder i regionen, Zia-ul Haq, også kjent som Shaikh Abu Omer Al-Khorasani.

IS sto også bak et angrep mot et av landets største sykehus i mars 2017. Da ble rundt 50 mennesker drept, blant dem både helsepersonell og pasienter.

Publisert: 12.05.20 kl. 10:32

