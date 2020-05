KLIPPER SNOREN: En dresskledd Kim Jong-un markerer en ny gjødselfabrikk for åpnet. Til venstre hans søster Kim Yo-jong. Ifølge nordkoreanske medier er bildet tatt 1. mai.

Norsk ekspert om nye bilder av Kim Jong-un: Ingen grunn til å tro at han er død

Ryktene om helsetilstanden til Nord-Koreas leder Kim Jong-un har svirret. Nå frigir statlige medier det de hevder er ferske bilder av en smilende og dresskledd leder.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap deltok Kim Jong-un torsdag 1. mai på en seremoni for å markere åpningen av gjødselfabrikken Sunchon Phosphatic i Pyongan-provinsen.

Dette er hans første offentlige opptreden på 20 dager, skriver skriver Yonhap.

Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA har frigitt bilder av en dresskledd Kim Jong-un som klipper snoren som markerer åpningen av fabrikken. På et annet bilde står han smilende sammen med tjenestemenn som var med på turen.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at de ikke har klart å verifisere hvorvidt bildene er ekte.

– Han ser ut som han pleier, han ser rimelig sunn og frisk ut, sier Paul Midford, Øst-Asia-ekspert og professor ved NTNU, til VG natt til lørdag.

– Jeg er ikke sikker på om vi noengang hadde grunn til å tro at han var død, men det har vi i alle fall ikke nå. Nord-Korea har ingen historie for å late som at lederen deres er i live dersom han ikke er det, legger han til.

SMILENDE: Kim Jong-un besøkte 1. mai denne gjødselfabrikken, ifølge nordkoreanske statlige medier. Foto: STR / KCNA VIA KNS

Det har gått rykter om at den nordkoreanske statslederen var alvorlig syk, eller død. CNN meldte tidligere denne uken at Kims tilstand var kritisk etter en hjerteoperasjon, men nå har han altså tilsynelatende dukket opp igjen.

– Dette er interessante opplysninger. Jeg har også tenkt at dette mest sannsynlig var et planlagt fravær, enten for å få medisinsk behandling eller for noe annet. Det finnes en del presedenser for dette; han var borte fra offentligheten en periode i fjor, og i fire uker i 2014, sier Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, til VG.

Han mener meldingen om at Kim Jong-un har besøkt gjødselfabrikken er troverdig.

Korea-ekspert om ryktene: – Det er et overdrevet ryktespill

Spekulasjonene rundt helsetilstanden til Nord-Koreas leder startet da han ikke møtte opp på markeringen av fødselsdagen til sin avdøde bestefar, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung, 15. april.

– Hvorfor har Nord-Korea latt disse ryktene svirre så lenge, tror du?

– Alle disse spekulasjonene i utenlandske medier betyr ingenting for vanlige nordkoreanere – de får det jo ikke med seg. Derfor blir ikke lederen svekket innad i sitt eget land av dette, sier Tikhonov.

Paul Milford ved NTNU sier at Nord-Korea på generelt grunnlag ikke har for vane å kommentere spekulasjoner i utenlandske medier. Han har imidlertid forståelse for at det lett kan oppstå rykter om helsetilstanden til Kim Jong-un.

– Han var borte lenge, og Nord-Koreas regime er svært hemmelighetsfullt. Den eneste måten vi kan vite, er gjennom slike meldinger og bilder i mediene. Det var også overraskende at han gikk glipp av sin bestefars bursdag. Dette er årets viktigste dag i Nord-Korea.

Hadde Kim Jong-un faktisk vært død, tror professoren at Nord-Korea hadde kunngjort det relativt raskt.

– Det ville avgjort det raskt: Han er død, denne personen skal ta over, dette er tidspunktet for begravelsen og så videre. Det ville vært viktig for den som eventuelt skulle tatt over å vise at de har kontroll.

Hadde med seg søsteren

Under rundturen på gjødselfabrikken hadde Kim ifølge bildene med seg søsteren Kim Yo-jong, kvinnen som ble utpekt som en mulig arvtaker til regimet dersom Kim Jong-un faktisk hadde vært alvorlig syk .

Nord-Korea-ekspertene sier til VG at det kan være mange grunner til at Kim forsvant fra offentligheten. Én mulighet kan være at han isolerte seg selv i frykt for coronaviruset, mens en annen mulighet kan være at han rett og slett tok seg en ferie. Han kan også ha vært borte av andre medisinske årsaker.

– Bestefars bursdag er viktig, så mest sannsynlig var det en medisinsk behandling av noe slag, tror Tikhonov.

01.05.20 kl. 23:23 02.05.20 kl. 04:00

