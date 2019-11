Forbipasserende grep inn under knivstikking: – De er de beste iblant oss

Til tross for at gjerningsmannen var iført en bombevest, som senere viste seg å være falsk, grep flere folk inn under knivstikkingen på London Bridge. Nå hylles de for innsatsen.

– Jeg vil takke folk som risikerte sin egen sikkerhet i ettermiddag. De er de beste iblant oss, sier London-ordfører Sadiq Khan.

Store politistyrker rykket fredag formiddag ut til London Bridge, hvor en mann hadde gått til angrep med kniv. Men før politiet ankom stedet, klarte modige forbipasserende å overmanne gjerningsmannen.

Videoklipp fra stedet viser et knippe personer som får lagt gjerningsmannen i bakken og tatt fra ham kniven. Gjerningsmannen blir deretter holdt nede helt til politiet er på plass.

Kort tid etter at den siste personen har fjernet seg fra gjerningsmannen, blir mannen skutt og drept av politiet. Gjerningsmannen var iført en bombevest, som senere viste seg å være falsk.

Politiet bekrefter at flere personer ble knivstukket i angrepet. Hvor mange som ble skadet, og hva som er tilstanden deres, er foreløpig ukjent.

«Helter»

På sosiale medier blir de forbipasserende som grep inn hyllet.

«Vel gjennomført til heltene som overmannet galningen på London Bridge i dag. På grunn av dere er det flere mennesker som er trygge, enn skadet», skriver en person på Twitter.

«Den eneste litt positive siden med denne typen hendelser, er at den viser at dersom det er noen monstre, er det også noen helter», skriver en annen.

En annen tvitrer at tapperheten som disse personene viste, er helt enestående:

«Forbipasserende løp mot en knivbevæpnet terrorist for å avvæpne ham, med absolutt ingen anelse om at bombevesten var falsk. Helter!»

«Tom for ord», skriver en annen.

Det er spesielt ett bilde som går igjen på Twitter. Bildet viser en dresskledd mann som holder kniven som gjerningsmannen gikk til angrep med.

«Denne mannen gikk bak oss på den andre siden av London Bridge da angrepet begynte. Han løp gjennom trafikken for å takle angriperen sammen med flere andre. Vi løp bort, men ser ut som at han avvæpnet ham», tvitrer en person.

– Må stå samlet i møte med terror

London-ordføreren sier at hans tanker går til de sårede og deres familier.

– Det har blitt bekreftet at folk ble såret i angrepet, noen av dem alvorlig. Mine tanker går til dem, deres familier og alle som er rammet, sier Khan.

Politiet har opplyst at de etterforsker hendelsen som terror.

– Vi må stå samlet i møte med terror. De som forsøker å angripe oss og splitte oss, vil aldri lykkes, sa ordføreren.

