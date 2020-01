Tidligere stabssjef i FAA om flystyrten: – Veldig uvanlig

Etterforskerne holder alle muligheter åpne etter den fatale flystyrten. Iran på sin side nekter å utlevere de svarte boksene til Boeing.

Hva som gikk galt da det ukrainske passasjerflyet med 176 passasjerer styrtet kort tid etter det tok av fra Tehran onsdag morgen, er foreløpig uklart.

Ukrainas ambassade i Teheran meldte først at styrten skyldtes en motorfeil, og ikke et angrep, men trakk senere tilbake denne meldingen.

En video som ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA skal vise flystyrten, viser flammer fra flyet sekunder før det krasjer.

Flyet kom opp i en høyde på nesten 8000 fot, før det plutselig forsvant fra radaren, viser data fra FlightRadar24:

FORSVANT: Flyet tok av fra flyplassen klokken 06.10 onsdag morgen og forsvant fra radaren få minutter senere. Foto: Skjermdump

Det er veldig uvanlig, mener Michael Goldfarb, tidligere stabssjef i USAs luftfartsmyndigheter FAA (Federal Aviation Administration).

– Når dataene plutselig forsvinner på 8000 fot, betyr det at noe katastrofalt skjedde med flyet, og at de ikke lenger kunne kommunisere med bakkekontroll, sier han til CNN.

Det er per nå ingen indikasjoner om hva som kan ha forårsaket en «katastrofal» hendelse.

Holder alle alternativer åpne

Et fly skal kunne fortsette å fly selv om en motor svikter, noe som betyr at pilotene normalt vil ha tid til å kommunisere med bakkekontroll og eventuelt gjenopprette flyet, ifølge Goldfarb.

En «ukontrollert» motorsvikt, som også ville skapt en stor brannkule slik vitner har beskrevet, kan være skylden, tror Goldfarb, men han påpeker samtidig at det er for tidlig å si noe om.

Alan Diehl, en tidligere ulykkesetterforsker for US National Transportation Safety Board, FFA og Air Force sier til CNN at etterforskere alltid ser på fire hovedårsaker når de etterforsker et krasj.

Mekaniske feil, som for eksempel at begge motorene svikter

Menneskelige feil, som for eksempel begås av mannskapet i flyet eller bakkekontroll

Omgivelser, som for eksempel utfordrende vær

Fiendtlige handlinger, som for eksempel terror

– Alle disse er absolutt på bordet, sier Diehl til kanalen.

STYRTET SØRVEST FOR TEHRAN: Redningsarbeidere undersøker området der flyet styret. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Styrte unna et boligområde

Ifølge Ukraine International Airlines ble flyet, som var av typen Boeing 737, produsert i 2016, og flyselskapet mottok det direkte fra Boeings fabrikk.

Så sent som mandag gjennomgikk flyet teknisk vedlikehold, og det ble ikke oppdaget noen problemer da, opplyser selskapet.

Hassan Razaeifar, leder i etterforskningskomiteen for flyulykker, sier at det kan virke som at piloten ikke kunne kommunisere med bakkekontroll i Tehran den siste tiden før det styrtet.

– Det eneste flygeren greide å gjøre, var å styre flyet mot en fotballbane i stedet for et bebodd område. Det styrtet ved et jorde og i en vannkanal, sier øyenvitnet Aref Geravand til AP.

Minst ti svensker omkom

Ifølge Ukrainas utenriksminister var det 82 iranere, 63 kanadiere, elleve ukrainere, ti svensker, fire afghanere, tre tyskere og tre britiske statsborgere som omkom.

Selv om det offisielle tallet på antall svenske ofre er ti, skriver Aftonbladet at det kan være så mange som 17. En forklaring på sprik i tallene kan være at flere av dem har dobbelt statsborgerskap.

Aftonbladet har publisert kjønn og alder på alle de angivelig 17 ofrene med svensk tilknytning. Listen viser at det i hovedsak var unge passasjerer om bord.

Vil ikke gi Boeing tilgang til «svarte bokser»

Ifølge nyhetsbyrået AFP bekrefter iranske myndigheter at de har funnet flyets såkalte «svarte bokser» med taleregistrator og ferdskriver. Innholdet kan muligens gi mer detaljerte forklaringer til ulykken.

Men Iran vil ikke gi de svarte boksene til den amerikanske flyprodusenten Boeing, ifølge The Guardian.

– USA ber om fullt samarbeid i enhver etterforskning for å finne årsaken til at flyet styrtet. USA vil følge denne hendelsen tett og står klart til å tilby Ukraina all mulig bistand, sa utenriksminister Mike Pompeo onsdag ettermiddag.

Ukraina sender ekspertteam til Iran

Ukraina vil sende et team med eksperter til Iran onsdag for å undersøke omstendighetene rundt flystyrten, sier president Volodymyr Zelenskyj.

– Vår prioritering er å etablere sannheten og de som er ansvarlige for denne forferdelige katastrofen, skriver han i en uttalelse på Facebook.

Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko sier at han har snakket med den iranske utenriksministeren, som følge av ulykken.

– Avtalt å samordne ytterligere handlinger fra våre etterforskningsgrupper for å finne årsaken til denne forferdelige flystyrten, skriver han på Twitter.

Flere flyselskap, blant annet Air France, KLM, Lufthansa, Quantas og Japan Airlines har kansellert flyreiser over iransk og irakisk luftrom.

SAS har også kansellert en flyreise til Beirut som skulle hatt avgang i ettermiddag på grunn av flyulykken.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, her avbildet på flyplassen Boryspil utenfor Kiev 29. desember 2019. Foto: Sergei Chuzavkov / AFP

