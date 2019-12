FAR OG DATTER: Geoff Hopkins og Lillani Hopkins på vulkanøya like før det dødelige utbruddet. Foto: Lillani Hopkins via AP

Havnet midt i dramaet: «Som om en bombe hadde gått av»

Kort tid etter at dette bildet ble tatt, ble Lillani Hopkins (22) og faren vitne til vulkan-marerittet på New Zealand. Åtte personer er fortsatt savnet i asken som dekker øya.

De har begge en interesse for vulkaner, og turen var en gave til faren Geoff Hopkins, som fylte 50 år. Etter å ha vært på en guidet tur forlot de turistattraksjonen Whakaari, også kjent som White Island, i en båt like etter klokken 14 lokal tid mandag.

Presten Geoff (50) om dramaet: «Aldri sett lignende»

Kun minutter senere ble de vitne til vulkanutbruddet som så langt har tatt livet av seks personer. Fortsatt er ni personer savnet, syv av dem fra Australia, to fra New Zealand.

– Det var helt stille. Vi hørte kun lyden av båtmotoren. Så steg en sky av røyk og aske opp mot himmelen, sier 22-åringen i et intervju med National Public Radio, og fortsetter:

– I løpet av sekunder var hele øya dekket i aske.

Til australske Sydney Morning Herald fortelle hun at det «var som om en bombe hadde gått av». Hun sier at hun først var begeistret over synet – hun hadde tross alt aldri sett et vulkanutbrudd før.

Men så gikk det opp for henne at det fortsatt var folk på øya. Etter at båten satte kursen mot land, ble de møtt av forferdelige scener: Folk var i sjokk, mange hadde alvorlige brannskader.

– Jeg frøs til da jeg så hvilken tilstand de var i.

Det som skulle være en hyggelig bursdagsgave hadde i løpet av minutter blitt et mareritt. 22-åringen og faren hjalp etter beste evne til med å behandle de skadede som ble hentet om bord i båten.

TOK DETTE BILDET: Da Lillani Hopkins (22) så asken som steg opp fra vulkanen ble hun først begeistret. Men så forsto hun omfanget av katastrofen. Foto: Lillani Hopkins

De helte kaldt vann over brannskadene. Stoppet blødninger. Sørget for at folk holdt seg våkne. Mens noen var oppegående og kunne snakke, var det andre som «ikke kunne gjøre annet enn å skrike i smerte», sier 22-åringen.

VG har tidligere skrevet om presten Geoff Hopkins (50), som etter all sannsynlighet var om bord på den samme båten. Han fortalte da at han «aldri har sett lignende».

Fortsatt ligger omtrent 25 personer på sykehus med kritiske skader. Aldri før har så mange blitt behandlet for brannskader på samme tid på New Zealand, sier overlege Peter Watson ved Counties Manukau Health.

DEKKET I ASKE: Slik ser det ut på øya Whakaari, også kjent som White Island, etter utbruddet. Foto: AUCKLAND RESCUE HELICOPTER TRUST via Reuters

Noen av pasientene er forbrent på 90 til 95 prosent av kroppen, og landets helsemyndighetene planlegger derfor å bestille 1,2 millioner kvadratcentimeter hud for å dekke behovet for transplantasjon.

Ti av de skadede sendes til sykehus i den australske storbyen Sydney for å få behandling. To ble transportert natt til torsdag, mens de seks andre vil bli sendt senere, skriver Reuters, ifølge NTB.

I tillegg til de åtte som er savnet, og antatt omkommet, er ytterligere åtte personer bekreftet omkommet etter utbruddet.

Vulkanens aktivitet har nå økt, noe som setter en ny stopper for myndighetenes forsøk på å hente ut kroppene som fortsatt er på øya etter vulkanutbruddet.

