STEREOTYPIER: Republikaneren Sue Lanni holder opp et skilt som viser hva de tror Demokratene tenker om dem. Kyle Kaplans (31) gruppe, Demokratene, har gjort samme øvelse. Foto: Johanna Siring

Slik vil de forene et splittet USA

WAYLAND, MASSACHUSETTS (VG) Kyle Kaplan (31) har ingen republikanske venner. Sue Lanni (57) blir kalt rasist i diskusjon med demokrater. I et splittet USA drar amerikanere på workshop for å lære å snakke sammen.

Ti velgere sitter rundt et bord og snakker om hvorfor republikanske verdier er til det beste for USA.

– Individuell frihet og kapitalisme, sier én.

– Militæret, sier en annen.

De blir deretter bedt om å si hva de misliker med partiet.

– De kan bli så ensporet. Uttrykk som «bygg muren» og «drain the swamp» er så mye brukt at det er vondt å høre på.

I en ring rundt dem sitter syv personer fra den andre siden av den politiske skalaen. De har ikke lov til hverken å snakke eller skjære grimaser. De skal bare lytte. Snart er det deres tur.

«GULLFISKBOLLE»: De blå, de som identifiserer seg som demokrater, sitter i en ring og snakker om hva som er bra og dårlig med partiet. I en ring utenfor sitter den røde, den republikanske, gruppen. De har ikke lov til å si noe. Foto: Johanna Siring

– Fremme forståelse

Rundt tyve personer har satt av denne lørdagen til å delta på en workshop som har som mål å hindre polarisering. Reglene er enkle, men krevende: Det er forbudt å forsøke å overtale noen og det er forbudt å diskutere.

– Vi håper å fremme forståelse og tillit mellom folk som har svært ulike perspektiver. Landet er veldig delt. Vi får ikke løst problemer uten at vi først kommer sammen og depolariserer samfunnet, sier David Ball, koordinator for den frivillige organisasjonen Better Angels.

Organisasjonen så sitt lys like etter det splittende valget i 2016. De siste årene har de holdt seminarer som dette over hele landet. Harvard-studenten Kyle Kaplan (31) er her for å lære mer om republikanernes verdier og verdenssyn.

– Jeg er her fordi jeg sjelden har muligheten til å snakke med folk i den motsatte enden av det politiske spekteret.

INTERESSERT: Etter hver øvelse skal den blå og en rød representant diskutere hva de har til felles med den andre siden. Her snakker Kyle Kaplan med en av de røde deltakerne. Foto: Johanna Siring

Delt

Ifølge Gallup er Donald Trump den mest polariserende presidenten USA har hatt siden de begynte å gjøre målinger på femtitallet. Forskjellen i hvor fornøyde Demokratene og Republikanerne er med jobben presidenten gjør, har aldri vært større. Men trenden går langt tilbake.

Uenigheten er spesielt stor i saker som immigrasjon, våpenkontroll og minstelønn. Men splittelsen viser seg i mer enn politiske saker:

Fire av ti amerikanere svarer at de omgås folk med en annen politisk bakgrunn sjelden, aldri eller noen få ganger i året, ifølge en måling Public Religion Research Institutes (PRRI) publiserte i februar.

Republikanske og demokratiske politikere bruker og beskriver grunnloven ulikt, ifølge forskning fra Columbia Law School

Mellom tre og fire av ti sier at de ville vært noe eller veldig misfornøyd hvis datteren eller sønnen giftet seg med noen med en annen politisk bakgrunn, ifølge PRRI.

Frivillig Fran Davis jobber som parterapeut og har hatt flere klienter som har vanskelig for å akseptere at partneren har et annet politisk standpunkt. Dette ble spesielt tydelig i under godkjenningen av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer.

– Jeg tror ikke det har vært et tema for dem før nylig. Jeg tror det reflekterer klimaet vi er i. I stedet for at man kan være uenig om saker, føler vi oss truet i kjernen av vår identitet.

Fordommer

Samtidig har både republikanere og demokrater fordommer om hverandre. Begge tror 55 prosent av den andre gruppen har henholdsvis svært radikale eller konservative synspunkt, mens andelen i realiteten er 30 prosent, ifølge studien The Perception Gap.

Under workshopen blir begge grupper spurt om hva de tror de andre mener om dem.

FORDOMMER: «Gudløs» og «sosialist» har demokratiske deltakere skrevet opp som forslag på hva republikanerne tror om dem. Foto: Johanna Siring

– Vi er for åpne grenser, bryr oss mer om illegale innvandrere enn amerikanere og vi støtter drap på babyer, oppsummerer Kyle Kaplan på vegne av den blå gruppen.

– Vi bryr oss bare om rike folk. Vi er lavt utdannede, dumme og sexistiske, sammenfatter Sue Lanni.

Hun leder «Women for Trump» i Massachusetts, har pleid å skrive konservative avisinnlegg og er en ivrig debattant.

– I sosiale medier kan det være ganske ekkelt. Jeg er blitt kalt nazist og en tilhenger av hvit overmakt. Jeg er ingen av delene.

ENGASJERT: Sue Lanni liker å diskutere politikk. I dag har hun kommet for å lære mer om hva hun har til felles med demokratene. Foto: Johanna Siring

Dette er andre gang hun deltar på en Better Angels-workshop.

– Jeg liker at man får snakke med folk ansikt til ansikt. Politikere og mediene, både på venstre- og høyresiden, karikerer velgere. Vi er ikke karikaturer. Vi er naboer og mennesker som vil det beste for landet vårt.

– Hvordan vil du beskrive demokratiske velgere?

– De ser på mye på etablerte medier som CNN og MSNBC. Når jeg ser på disse kanalene, ser jeg mye sensur. Fox News forteller hele historien, mens CNN forteller den delen som støtter Demokratene. Det er ikke deres feil. Jeg tror ikke de er dumme, jeg tror de er smarte. Men de får ikke hele historien, de blir løyet til.

– Demokratene vil si det samme om dere?

– Ja. Men da gjør de det. Jeg ser på begge deler.

– Mobbing på Facebook

For arrangørene her er det utfordrende å finne republikanske deltagere. Massachusetts har ikke stemt på en republikansk presidentkandidat siden 1984. Sophie Underwood turte ikke å si at hun stemte republikansk før etter valget i 2016.

– Folk har stjålet skilter fra plenen min. Andre mødre har sagt mindre hyggelig ting til meg på skolen. Det har vært mye mobbing på Facebook.

I MINDRETALL: Sophie Underwood ble født i Frankrike, men har bodd i den tungt demokratiske delstaten Massachusetts i mange år. Det tok lang tid før hun turte å fortelle at hun er en republikaner. Foto: Johanna Siring

Hun sier at hun har mistet mange venner.

– Men i det minste viser jeg at det er greit å være republikaner og konservativ og fortsatt være en oppegående person.

– Må Trump ta noe av skylden for polariseringen på grunn av måten han snakker om folk på?

– Selvsagt. Jeg vet ikke om han kan ta skylden, for polariseringen var allerede til stede. Men han uttrykker det. Og jeg kan fortelle deg, det var 66 millioner som stemte på ham, som allerede var polarisert og sint. Det var derfor de valgte ham.

SAMMEN: I plenum snakker gruppene sammen om hva de har lært at de har til felles og hva de lært om den andre gruppens verdier. Foto: Johanna Siring

– Falskt inntrykk

En tredje øvelse innebærer at gruppene skal stille hverandre spørsmål ut fra genuin nysgjerrighet. Etter hver øvelse skal de oppsummere hva de ser de har til felles med den andre gruppen.

Mot slutten av dagen blir deltagerne bedt om å fortelle hva de har lært og om de kommer til å gjøre noe annerledes fremover.

– Jeg har ikke alle svar og jeg har ikke alltid rett, sier én.

– Jeg vil ha et åpent sinn. Og jeg fikk en påminnelse om at man ikke må se ting som gode eller dårlige, sier Sue Lanni.

Kyle Kaplan er delt i sin oppfatning.

– Dersom noen sier noe jeg er uenig i, kan jeg ikke si noe om det på grunn av formatet og strukturen på dialogen.

Han har blant annet lyttet til skamros av Donald Trump – uten å få lov til å protestere.

– Nyansene blir trukket frem. Vi skaper et falskt inntrykk av enighet som overser hva folk virkelig synes om et tema.

Publisert: 12.01.20 kl. 04:24

