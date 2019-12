DREPT: Saskia Jones er det andre navngitte offeret for London-terroren fredag. Foto: Bilde utgitt av Metropolitan Police.

Saskia Jones (23) drept i London-terror

De to personene som døde i London-terroren fredag er nå identifisert. Begge var avgangsstudenter ved University of Cambridge.

Det melder Metropolitan Police i en pressemelding.

Den andre som døde under terrorangrepet heter Jack Merritt (25). Både han og Saskia Jones jobbet på et prosjekt som forsøker å forbedre rehabiliteringen av straffedømte.

Både Jack Merrit og Sakia Jones var avgangsstudenter ved University of Cambridge. Foto: Bilde utgitt av Metropolitan Police

Jack Merritt og terroristen, 28 år gamle Usman Khan, deltok på samme arrangement fredag, inne på Fishmongers’ Hall, rett nord for London Bridge.

– Jack Merritt, vår vakre talentfulle gutt døde mens han gjorde det han elsket, omgitt av mennesker han elsket og som elsket ham. Han lyste opp livene våres og livene til mange venner og kollegaer og vi vil savne ham forferdelig, skriver familien i en uttalelse til Metropolitan Police.

David Merritt, den avdødes far, uttrykker at sønnen hadde et dypt engasjement for tidligere straffedømte.

– Cambridge har mistet en stolt sønn og en forkjemper for «underdogs» overalt, men spesielt de som har fått utdelt dårlige kort her i livet og har endt opp i fengselssystemet, sier faren i en uttalelse gjengitt av blant annet The Guardian.

Saskie Jones’ familie skriver i en uttalelse til Metropolitan Police at hun hadde en stor lidenskap for å gi støtte til ofre for kriminell urettferdighet.

De skriver også at dette førte henne til å søke på politiets rekrutteringsprogram, hvor hun ønsket å spesialisere med å gi støtte til ofre.

