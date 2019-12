Ingrid Martinussen (32) er fengslet i Japan. Foto: Privat

Elden-advokat drar til Japan for å bistå Ingrid

Advokat Farid Bouras i advokatkontoret Elden skal dra til Japan for å bistå Ingrid Martinussen som sitter fengslet der.

Det bekrefter Bouras overfor VG søndag.

Han opplyser at de jobber intenst med informasjonsinnhenting i saken og at han vil dra til Tokyo så raskt som mulig, men ikke i dag.

Den kvinnelige studenten Ingrid Martinussen (32) har sittet fengslet i Tokyo siden 20. november.

Familien har engasjert adokatfirmaet Elden og Ingrids bror Bjarne Martinussen forteller at de har tett dialog med advokat Farid Bouras som skal være den norske kvinnens bistandsadvokat

– Veldig glade

VG har snakket med Bjarne Martinussen søndag har fått besked om at Elden-advokaten drar til Japan.

- Ja, jeg jeg fikk beskjed om at han drar over til Japan for å bistå i saken. Det er vi i familien veldig glade for, sier Martinussen til VG, og fortsetter:

- Vi håper jo at denne saken løser seg fort.

HÅPER: Ingrid Martinussens bror Bjarne har tett dialog med advokat Farid Bouras som skal være søsterens bistandsadvokat. Foto: Privat

Martinussen forteller at de ikke ennå har fått kontakt med Ingrid og at de heller ikke vet om hun er klar over at noen jobber med saken hennes.

– Jeg håper at en advokat skal nå inn til Ingrid slik at hun kan få vite at hun nå har folk som jobber for henne og at hun har den beste advokaten på sin side, sier han.

Han er ikke fornøyd med informasjonen familien får fra Utenriksdepartementet i saken og sier de ikke har hørt noe siden fredag.

– Føler oss hjelpeløse

– Har dere fått en kontaktperson i UD?

- Nei, de henviser alt til ambassaden i Tokyo. Min far har fått en kontaktperson der men han har ikke vært tilgjengelig siden fredag, sier Bjarne Martinussen.

Familien opplever derfor opplever at ambassaden har vært utilgjengelig og de har gitt opp litt kontakten med dem.

– Vi føler oss hjelpeløse og satser nå på at advokat Bouras får kontakt med Ingrid, sier broren.

– Saken har bare blitt mørkere og mørkere og det toppet seg på fredag da vi fikk vite at hun fikk ti nye dager i varetekt.

– Kan bli traumatisert

– Hvordan tror du hun takler forholdene i varetekt?

– Jeg tror hun har det veldig vanskelig, men håper hun klarer å holde seg sterk og ikke gi opp. Vi er redd for at de prøver å presse en tilståelse av henne.

Hvis de har klart å presse henne til å tilstå vil hun nok være mentalt utkjørt, mener han.

- Det er ikke til å komme fra at jeg innimellom tenker at hun kan bli traumatisert for livet av dette.

Bjarne forteller at han har håp om at hun har stått i mot i avhørene og spekulerer i at dersom du hun har tilstått så ville hun kanskje ha blitt løslatt. Så det faktum at hun fortsatt er i varetekt kan være et bra tegn, mener han.

– Mine foreldre er helt knust

I følge Bjarne er familien bekymret for situasjonen for Ingrid i fengselet og de setter sin lit til at Elden kan nå frem.

– Hvis hun får vite at hun får hjelp fra Norge så vil hun være bedre i stand til å stå i situasjonen hun er i, uansett hva den er, sier han.

Han forteller at denne situasjonen har tatt veldig på familien og at han som bror er den som er best egnet til å uttale seg i saken.

– Mine foreldre er helt knust og orker ikke kontakt med media eller andre om dette.

Publisert: 01.12.19 kl. 11:36

