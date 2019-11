RØFF BEHANDLING: Kupeen i denne bilen er tydelig merket av at en bjørn skal ha tatt seg inn i den. Foto: Alyssa Brenteson, via AP

Bjørn berserk på flyplass-parkering

En bjørn har fått skylden for å ha vandalisert to biler som sto på en flyplass i Alaska.

Det melder nyhetsbyrået AP som plukket opp historien fra lokalavisen The Fairbanks Daily News-Miner

Det var på Kodiak Benny Benson-flyplassen at bileierne Doreen Phillips og Alyssa Brenteson fikk seg en ubehagelig overraskelse da de kom tilbake til bilene sine.

Brentesons bil, som hadde stått der i to dager, hadde fått seg en skikkelig dult i taket, et vindu var ødelagt, setene revet opp og skitne bjørnespor over alt. Pelsdotter var det også.

LITT AV ET SYN: Dette møtte Doreen Phillips og Alyssa Brenteson da de kom tilbake til bilen sin. Bjørnen hadde tatt seg inn via takluken. Foto: Alyssa Brenteson, via AP

Ødeleggelsene skal ifølge bileieren beløpe seg til rundt 15 000 dollar (ca. 137 000 kroner). To dager senere skal bjørnen ha gått løs på Phillips’ bil.

Biologen Nate Svoboda ved departementet for vilt og fiske mener hendelsene er uvanlig, siden bjørner vanligvis tiltrekkes av lukten fra mat og avfall.

– Det er ganske merkelig at en bjørn bryter seg inn hvis det ikke er noe som er spennende der, sier Svoboda til lokalavisen.

IKKE STRØKENT: Her har det gått for seg. Foto: Alyssa Brenteson , AP

