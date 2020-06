DEMONSTRERER: Det har vært mange demontrasjoner utenfor USAs høyesterett mens de behandlet saken som ble avgjort i dag. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Stor seier for LHBTQ-rettigheter i USAs høyesterett

USAs høyesterett gjør det ulovlig å sparke ansatte ut fra deres seksuelle orientering. USA-ekspert tviler på at Trump-administrasjonen vil følge avgjørelsen.

Mandagens avgjørelse kom som en stor overraskelse på mange, forteller professor

Jennifer Leigh Bailey ved NTNU.

– Vi har en republikansk dominert Høyesterett, så det var ikke klart at dette var avgjørelsen de ville komme med. Det er mange på venstresiden som er overrasket over at det gikk denne veien, sier hun til VG.

Mandagens avgjørelse kom i et søksmål fra tre personer som alle hadde mistet jobben etter at det opplyste om legning.

Gerald Bostock ble sagt opp fra sin jobb i Georgia etter at han begynte på et softball-lag for homofile, skriver NBC. Donald Zarda ble sagt opp som fallskjerminstruktør da han fortalte en kvinne at han var «hundre prosent homofil». Avdøde Aimee Stephens mistet jobben i et begravelsesbyrå fordi hen var transperson.

JA OG NEI: De to høyesterettsdommerne utnevnt av president Donald Trump, Neil Gorsuch (t.v.) og Brett Kavanaugh, gikk hver sin vei i dagens avgjørelse. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Høyesterettsdommer Neil Gorsuch, en konservativ jurist som ble nominert til høyesterett av USAs president Donald Trump, begrunner avgjørelsen slik:

– En arbeidsgiver som gir en person sparken for å være homofil eller trans, gir denne personen sparken for egenskaper eller handlinger den ikke ellers ville stilt spørsmål ved om personen hadde et annet kjønn. Kjønn spiller en nødvendig og ubestridelig rolle i avgjørelsen.

Beslutningen ble fattet med seks mot tre stemmer. Brett Kavanaugh, den andre høyesterettsdommeren nominert av Trump, tok ifølge USA Today dissens.

Det gir mulighet for ansatte til å saksøke for diskriminering på arbeidsplassen, skriver AP.

21 av 50 delstater har sine egne lover for å beskytte LHBTQ-ansatte fra diskriminering fra før, og syv andre delstater har lover for å beskytte ansatte mot diskriminering kun i offentlig sektor, skriver NBC News.

OVERRASKET: Professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU er overrasket over at en republikansk dominert høyesterett kom til dagens avgjørelse. - Det republikanske partiet har tradisjonelt ikke vært først i rekken for å beskytte LHBTQ-personer, sier hun. Foto: NTNU

– Det har vært et stort press fra venstresiden for dette. Det har vært mye folk i gatene, og for dem er dommen en seier. Men denne saken er ennå ikke over, sier Jennifer Leigh Bailey.

Hun tviler på at Trump-administrasjonen vil gjøre særlig mye for å få delstatene til å følge avgjørelsen.

– Du trenger folk i justisdepartementet til å presse dette gjennom. Da er det et problem at vi har dagens president, sier hun.

