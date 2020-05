NETTMØTE: Vladimir Putin i videomøte fra presidentresidensen Novo-Ogarjovo mandag. Foto: SPUTNIK / X02440

Nå innrømmer Putin at han sliter i Kaukasus

President Vladimir Putin innrømmer nå at han har corona-trøbbel i republikken Dagestan i Kaukasus.

Nå nettopp

Helseministeren i Dagestan – som ligger i Kaukasus-fjellene – hevdet søndag at «minst 40 leger» i republikken er døde av covid-19-viruset, skrev avisen Kommersant – på grunnlag av et intervju gjort av en blogger.

Det sto i kontrast til at Dagestan i de offisielle statistikkene står med totalt 29 corona-døde. Ministeren sa også at 657 personer var døde av lungebetennelse. Republikkens fremste imam karakteriserte situasjonen som en «katastrofe».

Mandag vedgikk Putin i et videomøte at «det er ikke lett» i Dagestan.

– Regionens helsevesen har vært under sterkt press de siste dagene, sa presidenten.

les også Først skulle Putin hjelpe Trump. Det gikk ikke så bra. Nå skal Trump hjelpe Putin.

Russland ligger nå på 2. plass bak USA i flest bekreftede corona-smittede. Av rundt syv millioner tester, har 290.678 vært positive. Mandag ble det rapportert om 8.926, noe som i russiske medier blir betegnet som positivt, etter som antallet i store deler av mai har ligget over 10.000 per dag.

– Folk sier at nødvendig medisinsk behandling ikke alltid er tilgjengelig til rett tid og fullstendig. Samtidig sier eksperter at de viktigste årsakene til at det er så alvorlige komplikasjoner, er at pasientene tar for sen kontakt for medisinsk behandling, og at de driver selvmedisinering hjemme, sa Putin om Dagestan i den TV-sendte seansen mandag, gjengitt av blant andre rbc.ru.

– Til tross for den dedikerte innsatsen fra leger og sykepleiere, øker antallet tilfeller med tragiske utfall, inkludert blant helsearbeiderne, sa Putin, og innrømmet på den måten at situasjonen i Kaukasus-republikken er verre enn statistikken tilsier.

KRISE: Vladimir Putin i videomøte med myndighetene i Dagestan mandag. Foto: Alexei Nikolsky / Pool Sputnik Kreml

Den øverste imamen i Dagestan, Mufti Akhmad Abdulayev, ba i et videomøte mandag Putin om å engasjere seg spesielt i den vanskelige situasjonen i republikken – som han karakteriserte som en «katastrofe».

Presidenten beordret samtidig helseministeriet til å utarbeide en plan om hvordan de skal bekjempe corona-smitten i Dagestan. Han innrømmet at Kaukasus-republikken trenger mer hjelp enn mange andre områder i Russland. Putin instruerte også både krisedepartementet og forsvarsdepartementet til å ta grep og bistå helsevesenet i krisen.

Vladimir Putin har fått kritikk for at han selv ikke har tatt grep i corona-krisen – men overlatt ansvaret til de lokale lederne.

Dagestan – med 2,9 millioner innbyggere – er en hovedsakelig muslimsk republikk, som er nabo med Tsjetsjenia – og derfor ble påvirket av de to krigene på 1990-tallet. Dagestan grenser også til Aserbajdsjan, og Putin hadde mandag en telefonsamtale med Aserbajdsjans president Ilham Alijev om corona-krisen. I Tsjetsjenia skal situasjonen være bedre, fordi den omdiskuterte presidenten Ramzan Kadyrov har kjørt et knallhardt corona-regime.

les også Khabib Nurmagomedov: Mannen som stoppet McGregor.

Selv om situasjonen er ille i Dagestan, er det fortsatt Moskva som har de fleste corona-tilfellene i Russland. Mandag ble det rapportert 3.278 nye smittede i hovedstaden – og 77 dødsfall.

Men dødstallet i Russland er fortsatt oppsiktsvekkende lavt; 2.722. Det betyr at dødeligheten er en brøkdel av land i Vest-Europa, men russernes måte å telle dødsårsak på, er omstridt.

Russiske myndigheter har slått tilbake påstandene om juks i tellingen, og sagt bare dødsfall som direkte skyldes covid-19, telles med.

PS: Blant de corona-smittede i Dagestan, er faren til republikkens mest berømte person, MMA-utøveren Khabib Nurmagomedov. Han har våknet opp fra koma, men ifølge Sovjetskij Sport ligger han nå på respirator.

Publisert: 19.05.20 kl. 08:56

Fra andre aviser