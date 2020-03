SMITTE: En farget scan av en celle som er smittet med SARS-COV-2-viruspartikler (i rødt). Bildet er fra NIAID Integrated Research Facility (IRF) i Fort Detrick i Maryland. Foto: NIAID-RML

FBI advarer: Ekstremister vil spre smitte til politi og jøder

Rasistiske ekstremister oppfordrer sine tilhengere til å spre coronasmitte spesielt til politifolk og jøder, skal FBI-opplysninger vise.

Det er amerikanske ABC News som melder dette. De refererer til et FBI-varsel som gikk ut til lokale politimyndigheter i New York torsdag.

Ifølge ABC står det der at ekstremister som nynazister og andre som tror på hvites overherredømme oppfordrer sine smittede tilhengere til å bruke sprayflasker til å spre kroppsvæske til politifolk på jobb på gaten. Varselet skal angivelig også beskrive at ekstremistene oppfordres til å spre covid-19 til jøder gjennom å oppsøke steder der de samles «inkludert markeder, politiske kontorer, forretninger og steder for religionsutøvelse.»

FBI har ikke villet kommentere varselet, men kom med en uttalelse der de påpeker at varsler fra FBI til lokale politi-partnere kan ha begrenset perspektiv ut fra det spesifikke FBI-kontorets ansvarsområde.

Mandag advarer lokale myndigheter i New Jersey om at ekstremistiske grupper bruker internettet til å utnytte frykt i kjølvannet av coronautbruddet til å verve tilhengere, melder NBC New York. Ifølge en analyse fra New Jersey Department of Homeland Security and Preparedness, har både nasjonale og internasjonale grupperinger oppfordret sine følgere til å utføre angrep mot minoriteter og innvandrere, også for å skape panikk.

Ifølge NJDOHSP bruker nynazister pandemien til å fremme sin teori om «akselerasjonisme»: at å skape kaos vil «akselerere samfunnets nødvendige kollaps for å bygge opp en raseren nasjon».

Anti-Defamation League, som jobber for å stoppe hatprat mot jøder, skrev tidligere i mars:

les også «25 under 25»: Et virus som fører med seg feilinformasjon og fremmedfrykt

«Ettersom antall bekreftede smittetilfeller av coronaviruset stiger på verdensbasis, fortsetter ekstremister å bruke viruset for å fremme sin trangsynthet og antisemittisme, samtidig som de promoterer konspirasjonsteorier og til og med boogaloo (begrepet de som tror på hvites overherredømme bruker for borgerkrig.)»

Også britiske The Guardian har skrevet om hvordan amerikanske høyreekstremister utnytter pandemien til å få både flere følgere og økonomisk vinning.

Publisert: 24.03.20 kl. 03:36

