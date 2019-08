SKREMMER: Den kinesiske hæren sendte tidligere i måneden ut bilder som viser soldater som trener i farvannene utenfor Hongkong. Foto: AFP

Forsker om Hongkong-protestene: – Vil ikke bruke militærmakt

– Kinesiske myndigheter vil forsøke å ri stormen av. Demonstrasjonene vil trolig bli langvarige, men uten en militær intervensjon. Det mener en Asia-forsker om den spente situasjonen i Hongkong.

Konflikten mellom demonstranter og myndigheter i Hongkong tilspisser seg. For andre dag på rad er det flyginger ut av byen innstilt som følge av demonstrasjoner ved flyplassen.

Tirsdag kveld melder internasjonale medier at politi er til stede på flyplassen, og at det blir brukt tåregass på demonstrantene.

Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning, mener protestene er ganske dramatiske for økonomien i Hongkong.

– Hva betyr det at myndighetene stanser trafikken fra flyplassen for andre dagen?

– Det er et sterkt signal når flyplassen stenges. Det medfører store tap for Hongkong og kan bidra til å svekke Hongkongs økonomiske betydning, sier Tønnesson.

FORSKER: Stein Tønnesson er Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning Foto: NTB scanpix

– Frykt for kinesiske selskaper

– Hvorfor er det protester ved akkurat flyplassen?

– Grunnen er nok at det rammer økonomien som er så vesentlig for finanssenteret Hongkong. Tilsynelatende dreier konflikten seg om Hongkongs rettssystem og retten til demokrati. Men på et dypere nivå handler dette om Hongkongs rolle som finanssentrum og Hongkongs store betydning for Kinas samkvem med andre land. Hongkong har hatt rollen som en finansiell bro mellom Kina og resten av verden og det er nå en frykt for at kinesiske selskaper får mer kontroll over finanssystemet der, sier forskeren.

Fakta om Hongkongs politiske situasjon * Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer». * Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta. * Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet. * Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong. * Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder. * Regjeringssjef Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over. * Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste nye masseprotester 9. juni 2019. Forslaget ble etter hvert lagt på is. * Demonstrasjonene har siden fortsatt og utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter. * Beijing har reagert med kraftige advarsler og trappet opp retorikken mot demonstrantene. * Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere. Kilder: NTB, BBC, TT Vis mer

– Har vurdert militæret

Asia-forskeren sier at demonstrantene tydeligvis har stor støtte i befolkningen og han tror protestene vil fortsette de neste ukene.

– Hva tror du vil skje fremover?

– Det er samlet mange militære kjøretøyer i byen Shenzhen som ligger i Hongkongs umiddelbare nærhet. Kinas leder Xi Jinping har nok vurdert en militær intervensjon, men jeg tror ikke det vil skje, sier Tønnesson.

TOPPMØTE: Dette bildet av USAs president Donald Trump og Kinas presdient Xi Jinping er tatt under tariffforhandlingene i juni i år. Foto: AP

Tønnesson minner om at protestene skjer på et tidspunkt hvor det er handelskrig mellom Kina og USA.

– Striden om Hongkong kommer på et tidspunkt da USA ønsker å minske sin avhengighet av Kina og svekke Kinas økonomiske makt. Den kinesiske ledelsen oppfatter nok derfor at USA står bak protestene, sier han.

70-årsjubileum i oktober

Det foregår en storstilt planlegging av Folkerepublikken Kinas 70-årsdag som finner sted den 1. oktober og han mener Kina satser på at Hongkong-striden løser seg før den tid.

– Xi Jinping har hittil utvist forsiktighet i utenrikspolitikken og en militær innmarsj i Hongkong vil gi Kinas fiender i USA en grunn til å trappe opp sine forsøk på å ramme Kina. Derfor tror jeg kinesiske myndigheter vil forsøke å ri stormen av. Demonstrasjonene vil trolig bli langvarige, men uten en militær intervensjon, mener Tønnesson.

– Katastrofe for Kina

Tønnesson får støtte av Hongkongs siste britiske guvernør, Chris Patten. Han mener det vil virke mot sin hensikt dersom president Xi Jinping går til militær intervensjon dersom protestene ikke opphører.

– Det ville være en katastrofe for Kina og selvfølgelig for Hongkong, sier han til BBC i dag. Siden president Xi kom til makten har det blitt slått ned på opposisjon og dissidenter overalt og Partiet har hatt kontroll på alt, sier Patten.

Han håper Kina ser mulighetene for en fredelig løsning.

– Jeg håper, selv etter 10 uker med demonstrasjoner, at regjeringen og president Xi ser fornuften i å finne en måte å samle folket på, sier Patten i følge Reuters.

Publisert: 13.08.19 kl. 17:27