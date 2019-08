STORBRANN: Politimenn og innbyggere ser flammene som spiser opp landskapet ved landsbyen Valleseco. Bildet er tatt lørdag kveld. Foto: DESIREE MARTIN / AFP

Skogbrann ute av kontroll på Gran Canaria: 8000 evakuerte

Tusenvis av mennesker er evakuert fra boligene sine etter at skogbrann brøt ut i fjellområdene på Gran Canaria.

Brannen brøt ut ved landsbyen Tejeda lørdag kveld, og sent søndag kveld sa regionalpresident Ángel Victor Torres at han forventer at den alvorlige situasjonen vil vare i minst tre dager til.

Ved 09-tiden mandag morgen melder RTVE at 8000 mennesker har måttet evakuere som følge av brannen.

Så langt skal 3400 hektar ha brent og flere veier blitt stengt. Arealet tilsvarer om lag 4.600 fotballbaner, skriver NTB.

Dette er andre gang i løpet av kort tid at beboerne i området Tejeda er evakuert som følge av en skogbrann.

KRAFTIG RØYK: Søndag brenner det i åsene rundt landsbyen Lomo del Pino. Foto: DESIREE MARTIN / AFP

– Komplisert situasjon

Store brannmannskaper er satt inn i kampen mot flammene – ifølge Torres den største branninnsatsen i øyas historie.

14 fly ble satt inn i slukningsarbeidet sammen med 600 brannfolk og spesialister fra hæren. Bare søndag gikk det med 800.000 liter vann, skriver El Mundo.

Men skogbrannen på den spanske ferieøya er ute av kontroll.

– Brannen er ikke stabilisert eller kontrollert. Det er en komplisert situasjon, sa Torres på en pressekonferanse søndag.

Han har vært i kontakt med Spanias statsminister, Pedro Sanchez, for å be om bistand i kampen mot flammene.

– Skadene på landskapet har allerede skjedd, det viktigste er at ingen mennesker kommer til skade, sier Torres.

FLAMMER I ÅSEN: Dette bildet er tatt i nærheten av landsbyen Valleseco lørdag kveld. Foto: BORJA SUAREZ / Reuters

«Perfekt storm»

Høye temperaturer, lav luftfuktighet og vind vanskeliggjør slukningsarbeidet, og brannmannskapene frykter at brannen vil spre seg.

Skogbranneksperter beskriver værforholdene som en «perfekt storm» for farlige branner, ifølge den spanske avisen El Pais.

I løpet av helgen er det målt temperaturer på over 40 grader flere steder på Gran Canaria. Hetebølgen er ventet å fortsette mandag.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

Turistområder ikke rammet

Enn så lenge er ikke de kjente turiststedene på Gran Canaria, som nordmenn valfarter til året rundt, rammet av skogbrannen.

Charterselskapet Ving opplyser at de så langt ikke har fått noen henvendelser fra kunder som er bekymret.

– Vi følger med på situasjonen, men enn så lenge er brannen veldig langt unna våre gjester og hoteller. Så langt er det ikke iverksatt noen tiltak, uttaler informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til VG.

Videoer og bilder som er tatt søndag kveld, viser at røyken fra skogbrannen siger inn over den populære strandbyen Puerto Rico, sør på ferieøya.

Den spanske avisen El Dia skriver at røyken er synlig fra verdensrommet, og har publisert satellittbilder fra NASA, som viser en røyksøyle som stiger opp fra området hvor skogbrannen nå herjer.

DUMPER VANN: Her slipper et helikopter vann over flammene ved landsbyen Galdar. Foto: BORJA SUAREZ / Reuters

