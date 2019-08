SATELLITTBILDE: Det er Maxar Technologies som har tatt satellittbildet, som viser militære styrker parkert i Shenzhen Bay Sportssenter i sørøstlige Kina. Foto: SATELLITE IMAGE ©2019 MAXAR TECHNOLOGIES

Satellittbilder viser angivelig kinesiske pansrede kjøretøy

Nå spekuleres det i om Kina vil bruke større militærmakt mot demokrati-demonstrantene.

Satellittbilder viser det som skal være pansrede kinesiske militærkjøretøy parkert inne på sportsstadion i Shenzen, byen som grenser til Hongkong.

Militærkjøretøyene skal tilhøre det kinesiske Folkets bevæpnede politi, skriver Guardian.

Tilstedeværelsen har ført til spekulasjoner om Kina vil bruke større militærmakt mot demokrati-demonstrantene.

Bildet ble tatt mandag, og viser mer enn 100 kjøretøy på og rundt fotballstadion.

STYRKER: Over 100 kjøretøyer skal være parkert på sportsstadion i Kina. Foto: SATELLITE IMAGE ©2019 MAXAR TECHNOLOGIES

Flytrafikken på flyplassen i Hongkong, en av verdens mest travle flyplasser, ble mandag og tirsdag lammet av massedemonstrasjoner.

Fakta om Hongkongs politiske situasjon * Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer». * Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta. * Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet. * Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong. * Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder. * Regjeringssjef Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over. * Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste nye masseprotester 9. juni 2019. Forslaget ble etter hvert lagt på is. * Demonstrasjonene har siden fortsatt og utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter. * Beijing har reagert med kraftige advarsler og trappet opp retorikken mot demonstrantene. * Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere. Kilder: NTB, BBC, TT Vis mer

Statlige kinesiske medier har sagt at aktiviteten i Shenzhen har vært planlagt, og at det ikke er direkte relatert til uroen i Hongkong.

Til tross for at kjøretøyene dukket opp like etter at regjeringen i Beijing sa at protesterte begynte å vise «spirer av terrorisme».

Hovedsete i Kina har tilsynelatende vært motvillige til å sende inn styrker for å dempe uroen.

Det blir sett på som om de er oppmerksomme på den negative effekten det eventuelt ville hatt på både Kinas omdømme som et trygt og stabilt sted å investere i, samt som en indikasjon på kommunistpartiets mislykkede forsøk på å vinne hjertene til byens 7,3 millioner innbyggere, 22 år etter at den tidligere britiske kolonien ble overlevert til Kina.

Publisert: 14.08.19 kl. 21:16

