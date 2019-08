Irans utenriksminister i Norge: – Ikke la USA bølle dere til å bryte internasjonal rett

Europa må reise seg og stå opp mot USAs bølle-oppførsel. Hvis ikke, kan et utilbørlig amerikansk press på Iran få uante konsekvenser, advarer Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif under sitt norgesbesøk.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– USA presser gjennom sin agenda ved å være en bølle. En bølle vil ikke gi seg før du står opp mot den og sier fra. Europa må reise seg, sier Zarif under et seminar på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) torsdag morgen.

les også Jusprofessor: Norsk deltagelse i amerikansk militæroperasjon i Iran kan koste oss prestisje-vervet i FN

Utenriksministeren er på norgesbesøk, og møter i dag statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den spente sikkerhetssituasjonen i Persiabukta og atomavtalen er blant temaene de skal drøfte.

– Hvis USA ikke vil tilbake til atomavtalen, så er det greit, men USA må slutte å presse Iran. Hvis ikke vil det slå tilbake på dem. Iran er allergisk mot trusler, og svarer dårlig på press, advarer Zarif torsdag morgen.

I NORGE: Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif besøker Norge denne uken. Foto: Thomas Andreassen

Etter at USAs president Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen med Iran i fjor, og satte i gang «maksimalt press»-kampanjen mot Iran, har konfliktnivået økt mellom landene. Det fikk i sommer utslag i Hormuzstredet, hvor flere internasjonale skip ble angrepet. USA forsøker nå å få med seg flere land, blant annet Norge, på en militæroperasjon i Persiabukta, for å sikre trygg skipsfart gjennom det trafikkerte stredet.

Zarif er kritisk til de amerikanske sanksjonene mot Iran, og kaller dem ulovlige:

- Det er ikke økonomiske sanksjoner, for dette er målrettet mot Irans sivilbefolkning. Utenriksminister Mike Pompeo sier at hvis Iran vil at befolkningen skal få mat, må vi gjør som de ber om. Det er utpressing.

Den iranske utenriksministeren sier han ikke ber Norge eller andre land om å velge mellom USA eller Iran, men å stå opp for internasjonal lovgivning.

les også NUPI-forsker om militæroperasjon i Iran: – Norge bør holde seg unna

– Jeg vet hva dere ville svart hvis jeg ba dere velge mellom USA og Iran. Iran klarer seg selv, jeg ber dere ikke velge oss. Men dette er et valg om deres forpliktelse til internasjonal rett, og om dere vil la dere bli bøllet av USA til å bryte internasjonal rett eller ikke, sier Zarif.

Zarif er på en Norden-turné, og har vært i Sverige og Finland før dagens Oslo-besøk.

Da han besøkte Stortinget, ble han møtt av demonstranter som kastet egg og tomater.

Militæroperasjon i Persiabukta

Tidligere i sommer sendte USA en henvendelse til Norge om å bidra i en militær operasjon i Persiabukta for å sikre skipsfarten. Henvendelsen kom etter en tid med uroligheter og angrep på internasjonale skip, deriblant to skip med norsk tilknytning.

les også Vil tvinge Solberg til åpenhet om militær deltagelse i Persiabukta

Norge har deltatt i møter i USA og Bahrain for å diskutere et mulig bidrag, men regjeringen har ikke konkludert.

På spørsmål om hva han synes om en mulig norsk deltagelse, svarte ikke Zarif konkret på et norsk bidrag, men lot det skinne gjennom hva han synes om den militære operasjonen:

– Det vil ikke gjøre Persiabukta mer, men mindre sikker. Det er ingen grunn til å øke spenningen, det finnes mindre dyre måter å fikse dette på, sier han og utdypet:

– Det er klart at USAs mål i Persiagulfen er å angripe Iran. Og hvis formålet med militært nærvær er å ta Iran, så kan ikke vi sitte stille når noen kommer til våre farvann for å true oss. Vi vil ikke true andre, men vi lar oss ikke kue av andres trusler, sier Zarif.

les også Iran hevder de advarte britisk krigsskip: – Ikke sett deres egne liv i fare

Storbritannia, Australia og Polen har varslet at de slutter seg til den amerikanske operasjonen. Få detaljer har lekket ut om hvordan oppdraget skal gjennomføres, men den amerikanske forsvarssjefen Joseph Dunford har lettet litt på sløret: Amerikanerne ønsker at USA tar seg av kommando, kontroll og etterretning, mens de andre deltagerne i operasjonen skal sørge for å eskortere skipene som seiler under eget lands flagg inn og ut av Gulfen.

Jusprofessor Geir Ulfstein advarer den norske regjeringen i dag mot å delta i en slik operasjon, og mener Norge risikerer å bryte folkeretten. Og det kan koste oss et prestisjefylt FN-verv.

les også Norge deltok på hemmelig møte om militært samarbeid i Persiabukta

– Hvor sannsynlig er det at det blir en krig i Persiagulfen nå?

– Det er ikke sannsynlig. Vi vil ikke delta i en krig. USA har erfaring med krig, og det har ikke vært behagelig for dem. Trump vil ikke, men det er mange rundt ham som promoterer krig og som prøver å fange ham inn i en situasjon som han ikke kan komme ut av, men vi skal være forsiktige, svarer Zarif.

DEMONSTRASJONER: Flere personer hadde torsdag møtt opp utenfor Stortinget for å vise sin motstand mot Iran. Foto: Thomas Andreassen

Angrep norske skip

I en foreløpig rapport fremlagt for FNs sikkerhetsråd om angrepet på et av de norske skipene, er konklusjonen at en «statlig aktør» sto bak sabotasjen. USA var raskt ute med å peke på Iran.

Konfrontert med spørsmål om Iran sto bak og om hvorfor akkurat norske skip har blitt angrepet, svarer utenriksministeren at det skyldes tilfeldigheter.

– Norske skip seiler hyppig i disse farvannene, det er et spørsmål om sannsynlighet – derfor ble de angrepet, sier Zarif.

Utenriksministeren sier det er i Irans interesse at det er fredelig i Persiabukta, men at det ikke kan bli sikkert uten samarbeid med Iran:

– Dere kan ikke ha sikkerhet i Persiagulfen uten Iran. Enkelte prøver å få sikkerhet i vårt nabolag ved å gjøre oss usikre. Da har vi jo ingen incentiver til å bruke ressurser og folk på sikkerhet, og da skjer slike angrep. Det betyr ikke at Iran står bak, men det kan jo være Iran slutter å gjøre det vi daglig gjør, og da skjer slike angrep på skip, forklarer han.

Publisert: 22.08.19 kl. 14:26 Oppdatert: 22.08.19 kl. 14:42

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post