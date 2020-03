HAR SATSET STORT: Milliardæren Michael Bloomberg har brukt store penger på supertirsdagen. Foto: Carolyn Kaster / AP

Slik kan utfallet av supertirsdag bli: – Bloomberg blir jokeren

Fem demokratiske kandidater kjemper om å få flest mulig av 1357 landsmøtedelegater i 14 amerikanske delstater. Et være eller ikke-være for et par av dem. Her er ekspertenes spådommer om nattens utfall.

Oppdatert nå nettopp

VGs tidligere USA-korrespondent og kommentator, Anders Giæver, mener at Michael Bloomberg blir jokeren i spillet på supertirsdag, natt til onsdag norsk tid.

– Det forenklet løpet da Pete Buttigieg og Amy Klobuchar trakk seg etter primærvalget i Sør-Carolina. Jo færre kandidater, desto lettere blir det å nå 15-prosentregelen som gjør at de kan fortsette. Jokeren i natt blir Michael Bloomberg som har brukt enormt med penger, lå brukbart an på meningsmålingene, men som fikk en smell ved at Joe Biden gjorde det så bra i Sør-Carolina. Elizabeth Warren henger med så lenge hun kan, mener Anders Giæver.

Presidentvalget i USA: Følg supertirsdagen og få siste nytt her

15-prosentregelen refererer til at en kandidat trenger 15 prosent av stemmene i en delstat for å kunne sikre seg delegater.

IRONISK: Tre ganger Pulitzer-vinner, Thomas Friedman, tar et skråblikk på demokratenes kamp for å finne en egnet presidentkandidat som kan vinne over Donald Trump. Foto: ZSOLT SZIGETVARY / MTI

New York Times kommentatoren Thomas Friedman mener at det mest avgjørende for demokratene kommer til å skje dagen etter supertirsdag.

– Da fantaserer jeg om at ledelsen i det demokratiske partiet samles, inviterer Joe Biden, Mike Bloomberg og Elizabeth Warren inn på et rom på Capitol, låser døren og ikke kommer ut igjen før de er enige om en kandidat som representerer majoriteten i det demokratiske partiet, det moderate sentrum-venstre.

Les også: I samlet front mot Bernie Sanders før valgthriller: – Større usikkerhet enn vanlig

VINNER: CNN-analytiker mener Bernie Sanders vinner supertirsdagen, men kompliserte faktorer spiller inn. Foto: CAITLIN OCHS / X06599

Denne kandidaten skal konkurrere mot Bernie Sanders, og slå ham på en ærlig måte, skriver Thomas Friedman i en kommentar som mange vil si speiler liberale amerikaneres syn på det spillet som nå foregår i det demokratiske partiet.

CNN-analytikeren Chris Cillizza går mer i detalj når han drar opp sine fem scenarioer for utfallet av supertirsdag:

1) Bernie Sanders får med seg 200 eller flere delegater etter at supertirsdag er unnagjort. Sanders gjør det trolig veldig bra i New England, Maine, Massaschusetts, Vermont og også i Minnesota og Colorado. California blir en avgjørende stat. Det er ingen tvil om at han vinner, men nøkkelen til suksess ligger i hvorvidt Biden, Warren eller Bloomberg kan få 15 prosent eller flere av delegatene.

VINNER: CNN-analytiker mener Bernie Sanders vinner supertirsdagen, men kompliserte faktorer spiller inn. Her blir Sanders intervjuet av VGs USA-korrespondent, Maria Mikkelsen. Foto: CAITLIN OCHS / X06599

2) Biden kommer på annenplass. I øyeblikket står ikke den reelle kampen hvorvidt noen slår Sanders i antall delegater etter Super-tirsdag, ifølge Scallizza. Han vil vinne i de fleste av statene, men størst spenning knytter det seg til hvem som får nest flest av delegatene, og dermed blir den alternative kandidaten til Bernie.

Også NBC har Biden som en tydelig andreplass etter Sanders som et av de mulige utfallene av supertirsdag.

KANDIDATENE: En av disse blir demokratenes presidentkandidat. Mye tyder på at Michael Bloomberg kan komme til å slite etter at resultatene fra primærvalgene i 14 amerikanske stater blir offentliggjort onsdag, norsk tid. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / X90122

3) Sanders vinner flest delegater, og det blir tett mellom Biden, Bloomberg og Warren. Det er et marerittscenario for den etablerte delen av det demokratiske partiet, som ønsker å stå samlet rundt Bidens kandidatur, skriver CNN. Desto lengre tid det går før man får ett, tydelig alternativ til Sanders, jo bedre er det for ham.

ENTER ELLER: Michal Bloomberg (t.v.) kan få det tungt om ikke lykken snur seg for New York- milliardæren. Joe Biden er i vinden og Elizabeth Warren virker fast bestemt på å holde ut i valgkampen. Foto: MARK RALSTON / AFP

4) Bloomberg underpresterer: De siste tre døgnene har gitt den tidligere New York-borgermesteren det verst tenkelige scenario. Årsaken er Bidens suksess i Sør-Carolina, og det som skjedde da de to kandidatene som trakk seg, umiddelbart stilte seg bak Joe Biden, skriver Cillizza. Hele premisset for at Bloomberg stiller som kandidat er oppfatningen av at tidligere visepresident Joe Biden er for svak til å vinne nominasjonen. Nå har Biden mest vind i seilene.

5) Warren overrasker: Senatoren fra Massachusetts, Elizabeth Warren, er fast innstilt på å fortsette kampen for å bli demokratenes presidentkandidat. I motsetning til Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, som så til å gjøre det svakt på supertirsdag og derfor trakk seg, har Warren en reell sjanse til å overraske positivt, mener CNNs Cillizza.

Publisert: 04.03.20 kl. 00:46 Oppdatert: 04.03.20 kl. 01:00

Mer om Amerikansk politikk CNN

Fra andre aviser