MED MUNNBIND: Tiltalte Bruno Dey (93) var nødt til å møte i retten fordi man har nådd grensen for avbrudd i hovedforhandlingene. Foto: AXEL HEIMKEN / POOL

Tiltalt 93-åring trillet inn i retten under strengt smittevern-regime

Med munnbind, engangshansker og desinfeksjonsmiddel på plass ble den 93 år gamle tidligere SS-vakten Bruno Dey trillet inn i rettssalen midt under coronavirus-pandemien.

Rettssaken mot den 93 år gamle tidligere konsentrasjonsleirvakten Bruno Dey fortsatte fredag i Hamburg, for å ikke overstige den øvre grensen for antall avbrudd i hovedforhandlingene.

93-åringen er tiltalt for medvirkning til minst 5230 drap i perioden han var SS-vakt i konsentrasjonsleiren Stutthof utenfor Gdansk i det okkuperte Polen. Tiltalte nekter straffskyld, og har hele tiden stått på at han ikke har gjort seg skyldig i deltakelse i holocaust, folkemordet på jødene under andre verdenskrig.

Fredag ble han trillet gjennom rettsbygningen og inn i salen med munnbind, mens han skjulte ansiktet bak en grønn mappe. Rettsbetjentene hadde i tillegg på seg engangshansker, mens dommeren selv ankom rettslokalet med en flaske desinfeksjonsmiddel.

93-åringens forsvarer sa til VG tidligere denne uken at han mente det var «en ekstrem risiko» for klienten å måtte møte i retten nå under den globale pandemien.

Strenge tiltak

Under det cirka 15 minutter lange rettsmøtet ble det lest opp et utdrag fra det sentrale straffesaksregisteret, som viser at det ikke er noen tidligere oppføringer på tiltalte. I tillegg ble det opplest et avslag på en tidligere klage som den tiltalte har levert til retten.

– For å beskytte tiltalte mot infeksjonsrisikoen, ble han på vei inn og ut av salen ledsaget av medisinsk utdannet personale med verneutrustning, og fullstendig avskjermet, skriver domstolen i en pressemelding.

– For kjøretøyet han ble transportert i og inne i rettsbygningen ble det truffet særlige hygienetiltak og regler om å holde avstand, heter det fra domstolen.









FORHOLDSREGLER: Dommer Anne Meier-Göring ankom rettssalen med en flaske desinfeksjonsmiddel.

Kamp mot klokken

Forsvarsadvokat Stefan Waterkamp hadde allerede før dagens rettsmøte begjært en utsettelse i hovedforhandlingene på grunn av coronavirus-pandemien og den tilknyttede infeksjonsfaren for sin klient.

Dette innebærer å oppheve de allerede berammede rettsmøtene i saken. Domstolen skal ta en beslutning etter å ha hørt de andre partene i saken.

Inntil videre er det berammede rettsmøtet 27. mars avlyst, og hovedforhandlingene vil etter den foreløpige planen fortsette 14. april.

Flere etterforskninger og rettssaker mot tidligere SS-medlemmer i Tyskland har de siste årene havarert fordi de aktuelle personene har blitt får dårlige til å kunne møte i retten, eller har avgått ved døden.

Publisert: 20.03.20 kl. 19:27

