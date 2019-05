PÅ STEDET: Politiet i Virginia Beach fredag. Foto: The Virginian-Pilot via AP

11 drept i skyting i Virginia

På en pressekonferanse like før klokken 01 norsk tid sier politisjef Jim Cervera at minst 11 personer ble drept i skytingen i Virginia Beach fredag.

Oppdatert nå nettopp







Den antatte gjerningsmannen er også død, etter å ha blitt skutt av politiet.

Han skal ha skutt mot arbeidere inne i et kommunesenter i Virginia Beach fredag ettermiddag lokal tid, og ble truffet da politiet skjøt tilbake.

Kommunesenteret skal ligge i tilknyting til byens rådhus, skriver New York Times. Flere ulike offentlige kontorer skal holde til ved senteret. Politiet sier at de foreløpig ikke kjenner motivet for skytingen, men at den mistenkte arbeidet ved senteret i lang tid.

I tillegg til de totalt 12 som er bekreftet døde, ligger seks personer på sykehus med skader.

Virginias guvernør Ralph Northam skriver på Twitter at dette er en tragisk dag for Virginia, og at hjertet hans brister for ofrene og deres familier.

– Jeg er på vei til Virginia Beach nå, skriver guvernøren.

– Dette er den verste dagen i historien til Virginia Beach, sier byens ordfører Bobby Dyer, ifølge NBC.

Virginia Beach er den største byen i den amerikanske delstaten Virginia.

VG kommer tilbake med mer

Publisert: 01.06.19 kl. 00:58 Oppdatert: 01.06.19 kl. 01:24