expand-left arrow-right En demonstrant reagerer foran oppstilt politi utenfor den folkevalgte forsamlingen i Hongkong søndag. (Foto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Politisk krise etter massiv protest mot utleveringslov i Hongkong

Opprørspolitiet omringet mandag morgen Hongkongs folkevalgte forsamling i kjølvannet av massedemonstrasjonene mot utlevering av etterlyste personer til Kina.

NTB

Det begynte som en fredelig demonstrasjon, men utviklet seg til voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi søndag, der politifolk brukte køller og pepperspray, mens noen av demonstrantene svarte med å kaste flasker.

Mandag morgen sto politiet fremdeles vakt rundt parlamentsbygningen, melder Reuters.

Hongkongs politiske lederskap mener den nye loven er nødvendig for å tette smutthull og å hindre at byen blir brukt som gjemmested for kjeltringer på flukt fra det kinesiske fastlandet. De sier mandag at loven vil gå gjennom som planlagt, uavhengig av protestene.

Folket er tydeligvis ikke enige i at en lov om utlevering skal være nødvendig, og organisatorene av demonstrasjonene hevder at 1.030.000 personer deltok i protestene søndag. Politiet mener det korrekte antallet var 240.000.

En lignende demonstrasjon samlet rundt 130.000 mennesker i Hongkong i april, ifølge arrangøren Civil Human Rights Front.

3.000 medlemmer av advokatforeningen Law Society gjennomførte torsdag en stille protest mot lovforslaget.

Den lovgivende forsamlingen i landet vil starte diskusjonene rundt lovforslaget onsdag.

Publisert: 10.06.19 kl. 05:45