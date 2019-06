CENTRAL PARK FIVE: Fra venstre topp, Korey Wise, Antron McCray, Kevin Richardson, (bunn fra venstre) Raymond Santana og Yusef Salaam. Foto: New York City Law Department

Aktor i omstridt voldtektssak mottar kritikk

I kjølvannet av en ny Netflix-serie får tidligere aktor Linda Fairstein kritikk på sosiale medier. Hun var en av aktorene som var med på å få en guttegjeng på fem dømt for voldtekt. Flere år senere ble de frikjent.

Nå nettopp







En aprilnatt i 1989 ble en 28 år gammel kvinne som jogget i New Yorks Central Park brutalt angrepet og voldtatt.

Kvinnen ble, ifølge Innocence Project, funnet bevisstløs og hadde et brudd i hodeskallen. Da hun våknet hadde hun ingen minner fra overgrepet.

En kompisgjeng på fem gutter, mellom 14 til 16 år, ble koblet opp mot det brutale overgrepet.

Alle tilsto å ha vært med på voldtekten.

Men de ble feilaktig dømt – og i 2001 ble alle fem frikjent.

les også Justismordene som rystet USA

Nå er serien «When They See Us», som er basert på historien til de fem tenåringene fra Harlem, ute på Netflix.

Og én kvinne som var sentral for å få de fem guttene dømt, får massiv kritikk på sosiale medier.

Fikk tilståelsen fra guttene

I kjølvannet av serien opplever tidligere aktor i saken, Linda Fairstein, kritikk på sosiale medier under emneknaggen #CancelLindaFairstein.

Fairstein var en av aktorene under Central Park Five-saken. Hun skal, ifølge TMZ ha vært den som til slutt fikk tilståelsene fra de fem guttene som skal ha beskrevet at de følte et press fra politiet.

Fairstein er nå forfatter og har blant annet skrevet flere krimnoveller.

Under emneknaggen ber folk nå om at bøkene hennes boikottes.

Dette bildet av Linda Fairstein er tatt i New York mars 2018. Foto: Patrick McMullan

En av dem som ble feilaktig dømt for overgrepet, Raymond Santana, sier i en video delt på TMZ at Fairstein, nå betaler for sin forbrytelse, selv om det er tredve år senere.

Han forteller at han og kompisene en gang var de mest «hatede personene i verden».

– Å se responsen vi ser nå er som en 360, sier han videre.

Nedenfor kan du se noen av twittermeldingene som florerer på nett:

Sonet ferdig dom før de ble frikjent

Da de fem mennene ble frikjent i 2001 hadde de allerede sittet i fengsel mellom syv og tretten år.

Tre av de dømte mennene hadde sonet ferdig dommene, en var ute på prøve og den femte var fremdeles i fengsel, da Mathias Reyes tilsto å ha utført voldtekten i 2001. DNA-analyser bekreftet at det var han som utførte voldtekten. Det skriver CNN.

Guttene ble beskrevet for å være en gjeng som skal ha vært kjent for å herje rundt i parken.

les også Ekspert: – Hvem som helst kan tilstå drap de ikke har begått

– Disse unge mennene ble arrestert som et resultat av en grundig politiundersøkelse, og det er ingen tvil om at de, som anklaget, drev med opptøyer og angrep folk i parken, har tidligere aktor Linda Fairstein sagt til Daily News.

I den samme saken, som er fra 2018 sier advokat Jonathan Moore dette:

– Det var tydelig bevis på at det var barn i parken som gjorde noen tenåringsting. Men det er absolutt ingen bevis på at de hadde noe å gjøre med Trisha Meili (kvinnen som ble voldtatt, journ anm.). Linda Fairstein vet det, og det faktum at hun fortsatt holder fast ved det er utrolig.

Saken ble et symbol på manipulasjon og falske tilståelser

I en artikkel fra 2002 skriver New Yorker at saken ble et symbol på manipulasjon av unge mistenkte, risikoen for falske tilståelser og kostnadene ved overdreven etterforskende iver.

Den gang skal Fairstein ikke ha hatt noe anger knyttet til avhørene av guttene.

– Vi brukte spesielle ungdomsrom. Det var en mye vennligere atmosfære, ikke de bare avhørsrommene. Ingen under 16 år ble snakket til uten at en forelder eller verge var til stede.

les også «Adrian» ble falskt anklaget for voldtekt: – Det hun gjorde ødela livet mitt

Hun mente også at politietterforskningen var «en av de mest briljante hun hadde sett».

Hun sa også den gang at hun trodde Reyes, mannen som til slutt ble dømt for voldtekten, var sammen med guttene som nå er frikjent den aktuelle kvelden.

Etter det VG kjenner til har hun ikke kommentert den nåværende kritikken på sosiale medier.

I 2014 fikk de fem mennene som ble uskyldig dømt, 41 millioner dollar i erstatning, ifølge Daily News. Det tilsvarer cirka 360 millioner kroner i erstatning.

Publisert: 05.06.19 kl. 00:55