STATSBESØK: Trump kommer på tre dagers statsbesøk til Storbritannia. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / POOL

Trump før offisielt besøk til London: Kaster seg inn i lederstriden etter May

LONDON (VG) President Donald Trump har med seg hele familien og en svær stab når han kommer på tre dagers statsbesøk til Storbritannia mandag. Allerede før ankomst lager han overskrifter om brexit, Theresa Mays etterfølger og om hertuginne Meghan Markle.

Britisk presse girer seg opp til å få besøk fra Donald Trump. Når han lander på Stansted flyplass nord i London mandag har han med seg kona Melania og sine fire voksne barn Eric, Don, Tiffany og Ivanka. Sistnevntes ektemann Jared Kushner er også med.

Store deler av London blir «hermetisk lukket» de neste tre døgnene, og det er ventet store protester i gatene. Som under forrige besøk skal en enorm ballong som forestiller Trump som baby fly over London.

BABY TRUMP: Denne ballongen fløy over London da Trump besøkte byen i 2018. Mandag er den tilbake. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Lunsj, møter og markering av D-dagen

På mandag skal Trump treffe kongefamilien i Buckingham Palace til både lunsj og gallamiddag.

Tirsdag møter han statsminister Theresa May i Downing Street. Møtet med Trump blir noe av det siste May gjør før hun går av som statsminister 7. juni.

De skal blant annet diskutere Huawei, brexit og NATO.

Onsdag 5. juni blir tilbrakt i havnebyen Portsmouth sør i England. Da er det 75 år siden de allierte styrkene invaderte Normandie i Frankrike og snudde 2. verdenskrig mot Tyskland. Dagen er kjent som D-dagen.

Flere hundre krigsveteraner samt dronningen skal delta på markeringen.

Herfra reiser Trump videre til Frankrike og Irland.

Tvitrer om Meghan Markle

Dagen før besøkets start, som skjer etter invitasjon fra dronningen, er det imidlertid Meghan Markle president Trump tvitrer om. Han skriver at han aldri har kalt henne «nasty», og at det er «fake news».

Det er avisen The Sun som fokuserer på de to. I 2016 la ikke amerikanske Meghan Markle skjul på at hun stemte på Hillary Clinton, og kalte Trump for kvinnehater og splittende.

Da The Sun intervjuet Trump på video i Det ovale kontor 1. juni sa han at han ikke visste at Markle hadde sagt disse tingene, før han la til:

– Jeg var ikke klar over at hun var «nasty».

Nå benekter han det selv om lydopptaket er publisert av The Sun.

Kanskje for at unngå at dette skal prege statsbesøket er det allerede bestemt at kun prins Harry, og ikke hertuginne Meghan Markle, skal møte Trump i London. Den offisielle årsaken er at hun har svangerskapspermisjon.

Brexit og ny statsminister

Trump har nylig vært på statsbesøk i Japan og på hjemmebane er det handelskrigen mellom USA og Kina det handler om. Til The Sunday Times kaster han seg inn i pågående diskusjoner i britisk politikk, nemlig brexit og valget av ny leder for det konservative parti, og dermed statsminister etter Theresa May.

Trump gjentar det Nigel Farage sa etter brakvalget brexit-partiet gjorde i EU-valget, og mener Farage må sendes til Brussel for å forhandle.

Han gir også Theresa Mays forhandlingstaktikk med EU det glatte lag og sier Storbritannia ikke bør betale EU opptil 50 milliarder pund for å gjennomføre skilsmissen. Det er Storbritannias forhandlingskort, mener Trump.

Av kandidatene som ønsker å følge etter May sier Trump at han heier på alle som er villige til å forlate EU 31. oktober med eller uten avtale. Blant disse er Boris Johnson, som Trump sier ville blitt en «utmerket statsminister».

Publisert: 02.06.19 kl. 23:05 Oppdatert: 02.06.19 kl. 23:20