ØDELAGT: Slik så det ut utenfor sykehuset nord i Jemen tirsdag etter angrepet. Foto: Redd Barna

På dette sykehuset ble fire barn drept

BEIRUT (VG) På morgenen nøyaktig fire år etter at Saudi-Arabia og deres allierte startet bombingen av Jemen, åpnet et sykehus i nord i landet - støttet av Redd Barna - sine dører som vanlig. Plutselig smalt det.

Nå nettopp







Den 26. mars 2015 entret angrepsfly fra Saudi-Arabia og en rekke andre arabiske stater luftrommet over Jemen for første gang, og bombet flere byer i et massivt angrep mot Houti-opprørerne.

De 18 sivile som ble drept, var den nydannede koalisjonens første ofre. Den dagen var starten på et humanitært mareritt som fortsatt pågår.

Saudi-Arabia trodde angrepene ville føre til en rask suksess. Utad sa de at bombingen kanskje bare ville ta noen uker. Fire år senere kan så mange som 80.000 sivile være drept, og det er ingen løsning i sikte.

les også Drepte barn og blodig kynisme: Dette må du vite om Jemen-krigen

Tirsdag, på årsdagens for koalisjonens første angrep, startet rolig i Kitaf-sykehuset om lag 100 kilometer fra den nordvestlige byen Saada. Dørene åpnet klokken ni, og både ansatte og pasienter strømmet inn dørene. Det var en travel morgen.

Klokken 09.30 ble alt snudd på hodet. Et angrepsmissil fra et bombefly traff en bensinstasjon 50 meter fra inngangen til sykehuset.

Eksplosjonen slo mot sykehuset, og deler av bygningens tak og venteområde kollapset.

les også Ett angrep – 40 drepte barn

En helsearbeider, en sikkerhetsvakt og fire barn ble drept. To andre voksne er også savnet.

Var sykehuset i seg selv et mål? Det vet vi foreløpig ikke. Ifølge Redd Barna var sykehuset på forhånd satt på en «ikke-angreps-liste». Det betyr at de krigende partene var gjort klar over at bygningen faktisk var et sykehus, koordinatene var delt med partene, blant dem Saudi-Arabia.

DELVIS ØDELAGT: Slik så det ut inne på sykehuset etter angrepet: Foto: Redd Barna

– Skal beskyttes, ikke angripes

– I dag er vi triste og fortvilet over de drepte og skadde på Kitaf-sykehuset. Gårsdagens angrep mot sykehuset føyer seg inn en rekke av nesten 20.000 flyangrep siden krigen startet, sier generalsekretær for Redd Barna i Norge, Birgitte Lange, til VG.

Hun påpeker at mange av angrepene rammer uskyldige barn, og det forverrer situasjonen at det skjer i et land hvor 8 av 10 trenger humanitær hjelp og beskyttelse.

– Barn og helsearbeidere på sykehus skal beskyttes, ikke angripes. Redd Barna krever at bombeangrepet må granskes, og at de som står bak stilles til ansvar, sier hun.

TRENGER HELSEHJELP: Sivilbefolkningen i Jemen er avhengig av omfattende helsehjelp. Svært mange lever med underernæring. Fatima Ibrahim Hadi er 12 år og veier 10 kilo. Hun ble fotografert den i februar i nordvestre Jemen. Foto: STRINGER / Reuters

Organisasjonen sier at det i Jemen nå i liten grad hverken finnes infrastruktur eller ressurser til å reparere sykehusfasiliteter som dette raskt nok. De opplyser at om lag 5000 mennesker brukte sykehuset som deres nærmeste og beste alternativ for helsehjelp.

– Vi er sjokkert over dette angrepet. Uskyldige barn og helsearbeidere har mistet livet i det som ser ut som et hensynsløst angrep på et sykehus i et tettbebodd område for sivile, sier Redd Barna-direktør Helle Thorning Schmidt i en uttalelse.

les også 788 sivile er drept siden våpenhvilen i Jemen: Derfor gikk det galt

200 drept av utenlandske bomber

En ny undersøkelse fra organisasjonen, viser at mer enn 200 barn har blitt drept i luftangrep fra Saudi-koalisjonen av utenlandske bomber i løpet av det siste krigsåret. Dette er 19 barn i måneden og tallet øker til 37 dersom man også inkluderer barna som såres.

les også Fra militskriger til torturoffer: Slik er Houthi-opprørernes skrekkfengsel

USA og Storbritannia er blant landene som i størst grad har eksportert og støttet Saudi-koalisjonen med missiler, krigsfly og annet utstyr. Også Norge har gjennom krigen forsynt en av de mest aggressive partene, De forente arabiske emirater, med våpen og ammunisjon. Den norske eksporten av slikt materiell til Emiratene er nå stoppet.

Det norske oljefondet fortsetter å investere milliarder i det amerikanske bombeselskapet Raytheon, som har produsert en rekke av bombene som har drept sivile i krigen.

Publisert: 27.03.19 kl. 17:56