Drastisk fall i antall ringpingviner i Antarktis

Kolonier med ringpingviner har blitt mer enn halvert på øyene i Antarktisk. Frykten øker for at noe er galt i verdens villeste økosystem.

NTB

Nå nettopp

I noen kolonier har tallet på ringpingviner falt med så mye som 77 prosent siden sist bestanden ble undersøkt i 1970, skriver Reuters.

Ringpingviner har en smal svart stripe rundt hodet. De bor på øyer og kysten i det sørlige Stillehavet og i Antarktis og lever av krill.

– Nedgangen er definitivt dramatisk, sier biolog Steve Forrest.

Han er del av en nylig avsluttet ekspedisjon som er utført av de amerikanske universitetene Stony Brook og Northeastern.

– Noe skjer med grunnlaget for næringskjeden her. Det er mindre overskudd av mat, og det gjør at bestanden minker over tid. Spørsmålet er om det fortsetter, sier Forrest.

Forskere har brukt en måned på å telle kyllinger på Sør-Shetlandsøyene. De mistenker at global oppvarming er årsaken til den dramatiske nedgangen i antall pingviner.

Sjøisen dannes senere og smelter tidligere og er med på å svekke næringsgrunnlaget i Antarktis. Isen er viktig for planteplankton, som feiter opp krill, som igjen er livsnødvendig for ringpingvinen.

– Selv om det er flere faktorer som spiller en rolle, peker bevisene i retning av at klimaendring er ansvarlig for endringene vi ser, sier forsker Heather Lynch til The Guardian.

Publisert: 11.02.20 kl. 06:59

