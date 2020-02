Gresk politi bruker tåregass mot flyktninger ved grensen mot Tyrkia

Det har oppstått sammenstøt mellom gresk politi og flyktninger ved grensa mot Tyrkia. President Erdogan sier «dørene er åpnet» for flyktninger som vil til Europa.

Politifolk brukte lørdag tåregass mot flyktninger ved en grenseovergang i den tyrkiske provinsen Edirne, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP. Her befinner det seg flere tusen mennesker, og noen av dem svarte med å kaste stein.

Samtidig bekrefter Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan at tyrkiske myndigheter ikke lenger vil stanse migranter og flyktninger som forsøker å komme seg til Europa.

– Hva gjorde vi i går? Vi åpnet dørene, sa Erdogan i Istanbul lørdag. Han la til at grensa vil bli værende åpen siden «EU bør holde løftene sine».

Ifølge Erdogan har over 18.000 flyktninger krysset grensen over til Europa fra Tyrkia.

Presidentens pressesjef Fahrettin Altun sa nylig at Tyrkia ikke har noe annet valg enn å åpne grensa for flyktninger. Altun har også anklaget Syrias regjering for å drive etnisk rensing og presse millioner av mennesker ut av den syriske Idlib-provinsen.

– Disse menneskene vil prøve å flykte til Tyrkia og Europa. Det er allerede 4 millioner flyktninger i landet vårt, og vi har ikke kapasitet eller ressurser til å slippe inn enda en million, skrev han på Twitter.

Talsperson Stelios Petsas for de greske myndigheter sier at Hellas er fast bestemt på å beskytte sine grenser mot flyktninger som forsøker å komme inn til landet via Tyrkia. Greske myndigheter sier de har stanset 4000 flyktninger som har forsøkt å krysse over grensen, skriver Reuters.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at de har åpnet dørene til Europa. Foto: AP

