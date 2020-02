FÅR KRITIKK: Justisminister William Barr har sett seg lei på alle Twitter-meldingene fra president Trump. – De skaper et feil bilde av Justisdepartementet arbeid, men påvirker ikke mine avgjørelser, sier Barr. Foto: Alex Brandon / AP

USA-ekspert om Trump og justisministeren: – Neppe avtalt spill

Overraskelsen var stor da USAs justisminister William Barr åpent irettesatte president Trump for å ha blandet seg inn i Roger Stone-saken. Det har vært spekulert i at de kunne ha vært avtalt spill mellom Det hvite hus og William Barr.

– Det tviler jeg sterkt på. President Donald Trump ville neppe godta å bli offentlig kritisert av justisministeren. Det var harde ord fra William Barr og det ville være oppsiktsvekkende nytt at president Trump på forhånd ville tillate dette, sier Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i tenketanken Civita.

I intervjuet, hvor justisminister Barr fortalte hvor ubehagelig han oppfattet president Trumps mange Twitter-meldinger å være, understreket justisministeren at han satte sin egen og departementets integritet foran alt annet.

– Det er sikkert riktig det, men på den annen side har justisminister William Barr stått last og brast med presidenten. Det kan være at Barr er oppgitt over alle Twitter-meldingene fra presidenten, og at han som justisminister vil ha minst mulig oppmerksomhet rundt justisdepartementets arbeid. Men det er liten tvil om at justisministeren er presidentens mann, sier 1.-amanuensis Alf Thomas Tønnessen ved Universitetet i Agder til VG.

Selv gir justisminister William Barr et annet inntrykk av seg selv i intervjuet med ABC News.

– Jeg vil aldri la meg bli mobbet eller la meg påvirke av noen, hevdet justisministeren.

– Enten det er fra Kongressen, avisreportasjer, lederartikler eller av presidenten. Jeg tar de avgjørelsen jeg mener er riktige. Og jeg kan ikke gjøre jobben min som justisminister med en konstant strøm av kommentarer som undergraver denne oppgaver, sa William Barr under intervjuet med ABC News’ politiske reporter, Pierre Thomas.

VENN: Roger Stone er en nær venn av president Trump, og opptrådte som rådgiver under valgkampen i 2016. Han risikerer en fengselsstraff på mellom syv og ni år. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Åpner for etterprøving av Flynn-saken

Fredag kom nyheten om at Barr har oppnevnt en ekstern etterforsker til å etterprøve en rekke saker mot allierte av Trump.

Blant annet saken mot Michael Flynn, som innrømmet at han hadde løyet for FBI om sin kontakt med Russland, skal nå granskes av en utenforstående aktor.

Tidligere denne uken trakk fire aktorer seg fra saken mot Roger Stone, Trumps allierte og tidligere rådgiver, etter at Barr overkjørte dem i straffesaken mot ham.

Stone er funnet skyldig i falsk forklaring til Kongressen, samt å ha påvirket et vitne og motarbeidet etterforskningen etter hackingen av Demokratenes e-poster i valgkampen i 2016.

Barr mente syv til ni års fengsel var i overkant strengt og ikke sto i forhold til det Stone ble dømt for. De fire medlemmene av aktoratet trakk seg deretter, og saken ble ikke bedre for justisministeren da president Trump gratulerte ham på Twitter for å ha tatt affære i Roger Stone-saken.

– I samråd med kolleger i Justisdepartementet kom vi til at jeg ville snakke med dommeren. Det var ikke kontakt med Det hvite hus. Jeg synes noen av disse Twitter-meldingene er problematiske. Min oppgave er å se til at det ikke er noen politisk innblanding og at det ikke forekommer noe slikt i rettslige prosesser. Det er synet på den rollen jeg har, og det vil jeg fortsette med å ha, sa Barr.

DØMT: Dommer Amy Berman Jackson dømte Trump-medarbeideren Roger Stone skyldig. Aktorat mener Stone bør sone i 7–9 år i fengsel. Justisministeren mener straffen er for streng, og beskyldes for å ha blitt påvirket av president Trump. Foto: Dana Verkouteren / TT NYHETSBYRÅN

Barr sier i intervjuet med ABC News at han deler oppfatningen til flere kongress- og senatsmedlemmer om at presidenten aldri skulle ha blandet seg inn i en pågående kriminalsak.

Intervjueren, Pierre Thomas, stiller så dette spørsmålet:

– Det er ikke sikkert at presidenten liker det du sier. Er du forberedt på at dette kan komme til å få følger for deg?

– Selvfølgelig, men som han har sagt, jeg er ansvarlig for det som skjer i Justisdepartementet. Der tar jeg avgjørelser som jeg mener er riktige. Om det da, hypotetisk sett, kommer Twitter-meldinger om at noen burde bli etterforsket, og når du da driver med etterforskning av denne saken, så kan det bli oppfattet som om du lar deg påvirke, slik det har skjedd i denne saken, så er ikke det heldig for oss, sier Barr.

Han fortsetter:

– Det er andre eksempler. Du legger en sak fram for en dommer, så blir denne dommeren angrepet, så er ikke det heller til hjelp for oss. Generelt vil jeg si at å angripe folk her i departementet eller i FBI, er urettferdig. Jeg kom tilbake hit fordi jeg har tro på institusjonen. Det som skjer gjør det vanskelig å være leder her. Det føler jeg sterkt, sier justisministeren.

Han sier at han forstår at folk som ikke kjenner ham, og som leser Twitter-meldingen, (fra presidenten) kan tro at justisdepartementet lar seg påvirke i denne saken.

– Men tror du at jeg trenger presidentens Twitter-meldinger for å kunne mene at syv til ni års fengsel for Roger Stone er i meste laget, spør justisminister Barr retorisk, og legger til at «jeg er ingen tilhenger av Roger Stone.

Publisert: 15.02.20 kl. 02:23

