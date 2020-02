MULIG CORONASMITTE: Alle de 132 passasjerene og mannskapet ombord på dette flyet fra Turkish Airlines er nå satt i karantene. Foto: STR / EPA

132 rett fra flyet til corona-karantene

Alle de 132 passasjerene og mannskapet ombord på et Turkish Airlines fly fra Teheran ble tirsdag morgen plassert i karantene på et sykehus Ankara på grunn av mistanke om coronasmitte ombord.

Det er Reuters som melder dette.

– Alle de 132 ombord vil bli satt i karantene i 14 dager og testet for mulig koronasmitte, opplyste den tyrkiske helseministeren Fahrettin Koca i en melding tirsdag.

TIL SYKEHUS: En mann bærer en liten baby fra flyet og inn til sykehus i Ankara Foto: Burhan Ozbilici / AP

Han benektet samtidig at flyet skulle ha blitt omdirigert fra Istanbul, som er en av verdens travleste flyplasser og til Ankara.

– Dette var en egen flight som var satt opp for å frakte tyrkiske statsborgere som ønsket å returnere til Tyrkia fra Iran etter at grensen mellom Tyrkia og Iran ble stengt på grunn av faren for corona-smitte, heter det i meldingen fra helseministeren.

HENTER PASSASJERER: Flere ambulanser på vei ut til flyet fra Tehran med passjerer som kan være smittet av corona-viruset. Foto: STR / EPA

Nettstedet Bianett skriver at det er mistanke om at så mange som 17 personer ombord i flyet kan være smittet av coronaviruset. Dette er imidlertid ikke bekreftet på offisielt hold.

Det nyoppdagede coronaviruset er påvist i nærmere 30 land. Det kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse, skriver det norske Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Videre heter det at flertallet av de smittede ser ut til å få mild sykdom, mens et mindretall får lungebetennelse med komplikasjoner, ifølge FHI. Eldre og personer med underliggende sykdom mest utsatt. Det ser ut til at færre enn 1 prosent av de smittede dør av sykdommen, mens 0,1 prosent dør av vanlig influensa.

Publisert: 25.02.20 kl. 20:40 Oppdatert: 25.02.20 kl. 20:52

