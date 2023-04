1 / 5 Israel har avfyrt flere raketter mot mål på Gazastripen og Libanon natt til langfredag. Konflikten med palestinerne, Libanon og Hamas nærmer seg et vippepunkt. To palestinere brenner dekk i gamlebyen i Jerusalem i protest mot Israels storming av al-Aqsa-moskeen i byen, hvor flere muslimer feirer ramadan denne uken. En mann ser på skadene etter et rakettangrep mot en kjøpesenter i Shlomi i det nordlige Israel skjærtorsdag. Raketten ble avfyrt fra Libanon. Netanyahu er under voldsomt press internt i egen regjering, både som følge av den omstridte rettsreformen og situasjonen i Midtøsten. Italienske FN-styrker inspiserer skadene på en bru i Maaliya i det sørlige Libanon etter israelske rakettangrep langfredag. forrige neste fullskjerm Israel har avfyrt flere raketter mot mål på Gazastripen og Libanon natt til langfredag. Konflikten med palestinerne, Libanon og Hamas nærmer seg et vippepunkt.

Midtøsten-ekspert: Eskalering av konflikt er avledning

Krisen i Midtøsten eskalerer etter flere israelske rakettangrep mot Libanon og Gaza natt til fredag. Angrepet kan være en avledningsmanøver, ifølge ekspert.

– Jeg tror dette er en lynavleder for massedemonstrasjonene mot Netanyahus rettsreform i Israel, sier Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage til NTB.

Hun er historieprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio), og er bekymret over utviklingen i Midtøsten de siste dagene.

– Dette er den mest alvorlige situasjonen i Midtøsten vi har stått overfor på mange år. Den israelske regjeringen har nå konflikter med alle, sier hun.

– De har skutt raketter mot palestinerne i Gaza, de har skutt raketter mot Libanon og de har et voldsomt konfliktnivå innad i Israel hvor israelere står opp mot hverandre. Dette samlede konfliktnivået er fryktelig farlig, sier hun.

Fredag melder lokale medier, gjengitt av Sky News, at to britiske søstre er blant de drepte etter siste angrepene.

– Et angrep på hele den muslimske verden

Spenningen mellom israelere og palestinere har økt drastisk etter at israelsk politi to ganger denne uken stormet al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

Politiet hevder de var nødt til å gå inn i moskeen for å hente ut ungdommer som hadde barrikadert seg med fyrverkeri, kjepper og stein.

Stormingen av moskeen skjedde idet palestinere var samlet i bygningen til bønn i forbindelse med fastemåneden ramadan.

– Dette er en voldsom provokasjon, og det vet Israel veldig godt, sier professor og forsker Waage.

– Det er ikke bare et angrep på palestinere, men et angrep på hele den muslimske verden fordi al-Aqsa-moskeen er det tredje helligste stedet i Islam, forklarer hun.

Stormingen førte til at det ble avfyrt 34 raketter fra Libanon mot Israel, som er det største angrepet mot landet siden 2006.

Israel svarte med å skyte mot fire mål på Gazastripen natt til langfredag, rettet mot områder hvor de mener islamistgruppen Hamas holder til.

For første gang på flere år faller ramadan og den jødiske påsken samtidig, noe som også har ført til bekymring for at situasjonen i Jerusalem kan bli enda mer tilspisset.

Tror det er en avledningsmanøver

Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage tror neppe at eskaleringen av konflikten er tilfeldig.

Hun tror Israel med vilje kan ha trappet opp konflikten for å avlede fra uroen på hjemmebane.

Statsminister Benjamin Netanyahus omstridte rettsreform har blitt møtt med krass kritikk og masseprotester.

De foreslåtte lovendringene har skapt bekymring for et svekket israelsk rettsvesen og en nærmest enerådende makt for politikerne.

Kritikere mener også at rettsreformen er skreddersydd for Netanyahu for å sørge for at han slipper å havne i fengsel for korrupsjonsanklager, som han ble tiltalt for i 2019.

– Rent kynisk kan det være et forsøk på å samle israelerne om en felles sak og midlertidig roe ned situasjonen i landet, sier Waage.

– Netanyahu er desperat. Han vil sørge for egen immunitet slik at han ikke havner i fengsel, men da må rettsreformen gjennom Knesset før koalisjonen ryker, sier hun.

Hizbollah kan være det egentlige målet

Hilde Henriksen Waage er bekymret for hva rakettangrepene mot Libanon vil bety for fred i Midtøsten.

– Å starte en konflikt mot Libanon, slik Israel gjorde i natt ved å bombe det de kaller Hamas-mål, er å leke med dynamitt. Ingen vet hvor, når eller hvordan dette plutselig kan eskalere til en ny krig, sier hun.

Hamas er motstandere av staten Israel, men er en palestinsk islamistbevegelse som holder til på Gazastripen. Den iran-støttede islamistbevegelsen Hizbollah holder til i Libanon.

Waage tror ikke det er utenkelig at Israels angrep på libanesisk territorium langfredag egentlig er et skalkeskjul for å starte et nytt opprør med Hizbollah, og i prinsippet Iran.