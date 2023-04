Et program på sørkoreansk TV om den store dokumentlekkasjen i USA. Ifølge Washington Post er bakmannen en våpenentusiast i 20-åra som var sentral i en lukket gruppe på rundt 20 menn og unggutter.

Washington Post: Våpenentusiast i 20-årene står bak stor dokumentlekkasje i USA

Mannen bak den store lekkasjen av hemmelige dokumenter fra amerikanske myndigheter, er ifølge Washington Post en våpenentusiast i 20-årene som jobbet på en militærbase.

NTB

Den aktuelle mannen delte de hemmelige dokumentene i en gruppe på kommunikasjonsplattformen Discord bestående av rundt 20 menn og gutter som deler en «kjærlighet for våpen, militært utstyr og gud», skriver avisen.

Saken er basert på intervjuer med to medlemmer av den lukkede gruppen. Mannen gikk under kallenavnet «OG», kort for slangbegrepet «original gangster», i overført betydning omtrent en opphavsmann eller -kvinne som er høyt respektert. En av avisens kilder sier at han er tidlig i 20-årene og at de andre medlemmene i gruppen så opp til ham.

Han beskrives som veltrent, sterk, bevæpnet og opptrent.

Lekkasjen er den mest alvorlige i USA på mange år. Det som synes å være ekte bilder av graderte dokumenter, er publisert både på Discord og andre plattformer, blant dem forumet 4Chan, meldingstjenesten Telegram og Twitter.

Dokumentene inneholder sensitiv informasjon blant annet om krigen i Ukraina, hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

Enkelte av dem ser ifølge USAs forsvarsdepartement Pentagon ut til å være manipulert. Pentagon omtaler lekkasjen som en stor sikkerhetstrussel og har åpnet etterforskning. Også justisdepartementet er på saken.

