KAN FÅ LAND I LANDET: Millaray Huichalaf er healer og spirituell guide for machistammen som tilhører mapuche-folket. Bildet viser henne på i en båt på Pilmaiquen-elven i Los Rios, Chile, i juli 2022.

Historisk folkeavstemning kan gjøre Chile til flernasjonal stat

En omstridt folkeavstemning kan gi flere enn 2 millioner urinnvånere i Chile rett til å styre egne territorier.

Søndag 4. august stemmer chilenere over en ny grunnlov som vil styrke rettighetene til urfolk over hele verden, skriver The New York Times.

Om ja-siden vinner i den historiske folkeavstemningen, vil en ny grunnlov erstatte dokumentet som ble utarbeidet under Augusto Pinochets diktatur.

Den nye grunnloven vil erklære Chile som «flernasjonal stat». I praksis betyr det at flere nasjoner vil bli anerkjent innenfor Chiles grenser dersom loven stemmes frem.

Dette vil – dersom loven blir vedtatt – gi to millioner urinnvånere i Chile rett til å styre sine egne territorier. De vil også kunne ha egne domstoler og bli anerkjent som nasjoner innenfor Chiles grenser.

Chile har i dag 19 millioner innbyggere. Vel 13 prosent av disse er urinnvånere.

MAPUCHE-FOLKET: We Tripantu, navnet for mapuchenes nyttår, feires med rituelt bad i Corayen-samfunnet i Los Rios sør i Chile i juni. Dette er en av de største hellige feiringene blant mapuchene, Chiles største urbefolkningsgruppe.

Blir loven vedtatt, vil det bli lovfestede kvoter for urfolk i alle folkevalgte organer – både nasjonalt, regionalt og kommunalt.

Den nye grunnloven innebærer:

Urfolk vil få egne autonome territorier.

De får beskyttelse over landene sine og naturressursene.

Et parallelt rettssystem for urfolk vil gjelde i saker som ikke påvirker grunnleggende rettigheter eller internasjonale traktater signert av Chile.

Det siste punktet regnes som det mest kontroversielle i den det nye grunnlovsforslaget.

RENSELSESSEREMONI: Kvinner deltar i renselsesritual under feiringen av Mapuche-stammens nyttår ved bredden av Pilmaiquen-elven i Carimallin, sør i Chile, 26. juni 2022.

Ble aldri erobret

80 prosent av Chiles urfolk tilhører folkegruppen Mapuche – som aldri ble erobret av de spanske conquistadorene.

Derfor beholdt mapuchene selvstendigheten inntil Chile okkuperte territoriene i 1883. Fra da av ble 90 prosent av landområdene som opprinnelig tilhørte mapuchene tildelt kolonister fra Chile og Europa.

En eventuell grunnlovsendring møter motstand fra en kampanje som også den venstreorienterte regjeringen skal være påvirket av. Nylig lovet regjeringen å innskrenke enkelte urfolksstammers rettigheter hvis grunnloven ble godkjent.

NATURAKTIVIST: Mapuche-leder Andres Antivil Alvarez jobber for at ikke-urinnvånere skal forstå naturens betydning for folket hans. Her hilser han på hesten sin Chayane i Rengalil sør i Chile. Bildet er tatt i juli 2022.

– Da vi startet den konstitusjonelle prosessen, forestilte vi oss aldri at dette skulle være temaet som trolig vil definere utfallet av folkeavstemningen, sier Javier Couso, ekspert på konstitusjonelle lover ved Diego Portales University i hovedstaden Santiago.

Gruppen som ble innkalt i fjor for å skrive Chiles nye grunnlov betegnes av The New York Times som «en av de mest inkluderende politiske organene noe sted».

17 av de 155 setene var reservert urfolksrepresentanter. Første president for konvensjonen var mapuche-lingvisten Elisa Loncón.

56 av grunnlovens 388 foreslåtte paragrafer urfolks rettigheter, opplyser Sebastián Donoso, styremedlem i Chiles nasjonale menneskerettighetsinstitutt, til The New York Times.

Dersom lovforslaget går gjennom vil kongressen i Chile måtte ta stilling til hvilken saker som skal prøves av urbefolkningsdomstoler. Det samme vil de måtte gjøre med avgrensningen av de autonome territoriene.

Chile kan bli foregangsland

Flere av rettighetene i den foreslåtte grunnloven finnes allerede i internasjonale avtaler, blant andre FNs erklæring om urfolks rettigheter fra 2007. Den ble signert av 144 land, inkludert Chile.

FN-erklæringen inkluderer rettigheter til selvbestemmelse og oppfordrer regjeringer rundt om i verden til å innhente urfolksgruppers frie, forhåndsorienterte samtykke før de implementerer lover som kan påvirke dem.

Det nye grunnlovsforslaget i Chile går lenger enn det som i dag kreves av internasjonal folkerett – den pålegger staten Chile å motta urbefolkningens samtykke.

FEIRING I KONFLIKTOMRÅDE: Mapuche-kvinner under We Tripantu-feiringen i Carimallin i Sør-Chile i juni i år.

Bolivia og Ecuador anser seg også som flernasjonale stater. På New Zealand har maoriene vært kvotert inn i parlamentet siden 1867. Sterkest selvstyrerett har amerikanske urfolk.

– Ingen i verden kan sammenlignes med selvstyregraden amerikanske indianerstammer har, sier Robert Williams Jr., ekspert på urfolksrettigheter ved University of Arizona, til The New York Times.

I USA har indianerstammene egne domstoler, fengsler og jurisdiksjon over stammens medlemmer.

Mer selvråderett enn samefolket

Chiles foreslåtte grunnlovsslekt vil imidlertid overgå det for eksempel samenes selvbestemmelsesrett i Norge, Sverige og Finland påpeker Claire Charters, professor i urfolksrett ved University of Auckland.

Hun sier til den amerikanske storavisen at samene på tross av å ha egne sameting – ikke matcher det den nye loven Chile legger opp til.

«Krig med Norge»: En mapuche-mann spraymaler et våpen under en plakat med ordene «Krig med Norge» på spansk.

Mapuche-urfolket kjemper for å kunne kontrollere og bevare naturen i områdene sine. Ved siden av en holdeplass i Carimallin i Sør-Chile, nær inngangen til et vannkraftverk eid av norske Statkraft, hang det i sommer en plakat med ordene:

«Guerra A Noruega». «Krig mot Norge».

Graden av selvstyre skremmer flere chilenere. En nylig omfattende undersøkelse viser at flertallet av chilenere – inkludert mapuchene selv – ikke er for å kalle navnet flernasjonalt.

De foretrekker begrepet «flerkulturelt» eller at man ikke gjør forskjell.

Splitter folket

Valgoppkjøringen er preget av usikkerhet og splittende kampanjer, rapporterer The Guardian.

– Vi blir oversvømmet av en tsunami av informasjon, sier tidligere reklamesjef Eugenio García (69) til den britiske storavisen.

– I dag er det vanskelig å si hva som er sant, usant, partisk eller ondsinnet.

Jaime Huenchiñur, lederen av en Mapuche-forretningsforening, er heller ikke overbegeistret.

– De selger oss en bil uten motor, uttaler han til The New York Times.

Huenchiñur mener lovutkastet har lite for seg så lenge mange mapuchene sliter med å få endene til å møtes – og at det virkelige fokuset burde være på økonomisk utvikling i Mapuche-områder.

HOLDER PÅ TRADISJONENE: Mapuche-medlemmer samles rundt bålet under avslutningen av We Tripantu-feiringen i Carimallin 26. juni.

Ifølge undersøkelsen stoler bare 16 prosent av Mapuche på urfolksrepresentantene. Tilliten er større til lokale ledere og sjamaner.

Mange mapuche-aktivister presser imidlertid på for å få loven gjennom.

I sin nåværende grunnlov er ikke urfolksgruppene i Chile nevnt. Dette til tross for at de utgjør 13 prosent av befolkningen.

Sammenlignes med terrorgrupper

Polariseringen er særlig sterk sør i landet der enkelte mapuche-grupper i økende grad angriper industribedrifter. Dette skal særlig ha forverret seg etter diktaturets fall i 1990 da regimet åpnet landområder for skogshugst.

Den siste tiden har konflikten forverret seg med voldshendelser, ildspåsettelser av lastebiler som frakter ved og angrep mot politiet.

I mai erklærte den nye venstreorienterte regjeringen unntakstilstand i sør. Noen uker senere stemte underhuset i Chile for å erklære fire voldelige mapuche-grupper som «ulovlige organisasjoner av terrorkarakter», skriver The New York Times.

Om den nye grunnloven kan bringe mer fred, er tilhengernes håp.

Mapuche-språkeksperten Elisa Loncón er ikke i tvil når hun snakker med avisen:

– Det betyr at et Chile uten rasisme er mulig, at et inkluderende demokrati er muli, og at det å ha en annen identitet ikke skader enheten i dette landet – men heller beriker det.

