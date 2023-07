Fredag 14. juli: Dette skjedde i natt

Russlands president har i et sjeldent intervju uttalt seg om det angivelige møtet med leiesoldathæren Wagner etter deres avbrutte mytteriforsøk 24. juni. Her sier han at Wagner ikke lenger eksisterer, og at soldatene på møtet ble tilbudt å tjenestegjøre videre. Om møtet i det hele tatt har funnet sted er det imidlertid usikkerhet om.