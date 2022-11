DET UKRAINSKE FLAGG: Bilder publisert på ukrainske medier torsdag viser at sivilister har heist det ukrainske flagget i sentrum av Kherson by, ved statsadministrasjonen. VG har stedverifisert bildet.

Kherson: Det ukrainske flagget vaier over byen

Det ukrainske flagget skal være heist i Kherson. Russland melder at alle deres styrker allerede har trukket seg ut av byen, etter å ha ødelagt en viktig bro.

SISTE: Et medlem av Khersons regionråd melder at ukrainske partisaner allerede har heist det ukrainske flagget i viktige bygg i Kherson by.

Det skjer etter en voldsom utvikling fredag:

Først meldte ukrainske kilder at 40 landsbyer rundt Kherson skal ha blitt frigjort i løpet av natten. Men fortsatt mente ukrainerne at titusenvis av russiske soldater holdt selve byen.

Så viste bilder og video at den viktige Antonovskij-broen, som er både motorvei- og jernbanebro over elven Dnipro, er blitt totalt ødelagt.

Det skal være russerne selv som har sprengt broen, angivelig for å hindre ukrainske soldater i å følge etter dem over til den sørøstlige siden av elven.

SPRENGT: Torsdag meldes det at den strategisk viktige Antonovskij-broen er blitt sprengt. VG har stedsverifisert bildet.

Så kom den svært overraskende meldingen fredag formiddag: Alle russiske styrker er blitt trukket ut av den okkuperte byen Kherson og flyttet over elva Dnipro.

Det er det russiske forsvarsdepartementet som sier det i en uttalelse som er gitt til det russiske nyhetsbyrået Tass.

I en kunngjøring heter det at tilbaketrekking var fullført klokken 05.00 fredag morgen lokal tid. Det heter at alt av utstyr ble tatt med og at ikke noe som helst av militær verdi ble etterlatt, melder NTB.

BOMBARDEMENT: Ukrainske soldater fyrer av artilleriild mot russiske posisjoner nær Kherson, på et bilde fra onsdag denne uken.

Ukraina frykter felle

VG snakket torsdag med en ukrainsk soldat som frykter at russerne legger en felle for dem inne i Kherson by. Det ukrainske forsvaret har advart om det samme.

Den russiske informasjonen om tilbaketrekking er ikke mulig å ettergå, og det strider til dels mot det ukrainske kilder melder:

Det ukrainske forsvarsdepartementet sier ifølge Reuters at så mange som 40.000 russiske soldater fortsatt er i Kherson, men andre anslag er lavere, på rundt 20.000 soldater.

I månedsvis har ukrainske styrker ført en seig krig mot den russiske okkupasjonen av Kherson, en offensiv som startet med at de angrep broene over elven Dnipro og isolerte de russiske styrkene i august.

Nå går offensiven uansett veldig raskt.

Natt til fredag kunngjorde president Volodymyr Zelenskyj at 40 landsbyer inn mot selve byen er blitt gjenerobret, etter at det russiske militæret kunngjorde en tilbaketrekking fra Kherson by onsdag kveld.

Uklart for de sivile

Hva som har skjedd med sivile i Kherson er usikkert: De siste ukene har russerne evakuert store deler av befolkningen, men om de er flyttet på frivillig eller under tvang er uklart.

Natt til fredag ble det frigitt en rekke bilder fra Krimhalvøya, som angivelig viser sivile fra Kherson som er blitt flyttet på av russerne.

Før krigen hadde byen 283.500 innbyggere, og det er den eneste regionhovedstaden russiske styrker har okkupert i Ukraina.

Byen ligger nordvest for elven, mens resten av fylket ligger sørøst fro Dnipro. Som en buffer mot den annekterte Krimhalvøya, er det viktig for Russland å holde på resten av Kherson fylke.

Kherson var ett av fire ukrainske fylker som Russland har forsøkt å annektere, og innlemme i Russland.

FLYTTET TIL KRIM: Sivile fra Kherson er blitt flyttet til Krimhalvøya av de russiske okkupantene.

Hvordan kom de seg ut?

Retrett anses som en farlig og vanskelig øvelse, særlig ved en stor elv.

Broene over Dnipro, som er 400 meter bred på det smaleste punktet, er blitt systematisk rammet av Ukraina med artilleri og raketter. Det har gjort dem ubrukelig for å frakte ut tungt, militært materiale.

Russiske soldater har brukt båter og flytebroer til å frakte utstyr og til å evakuere.

Dersom det er riktig at russerne har klart å trekke seg ut, så har det gått raskere enn noen trodde var mulig.

– Dersom dette er riktig, så har det skjedd i et hastverk, og i et slikt kaos kan enkelte, mindre enheter ha blitt igjen, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

– Ukraina gjør rett i å være skeptiske, det kan være snakk om villedning, legger han til.

«VELKOMMEN TIL KHERSON»: Da VG besøkte frontlinjen i slutten av september, var dette skiltet det nærmeste ukrainske soldater kom til Kherson by.

Vanskelig manøver

– Å trekke seg tilbake er generelt svært krevende. Noen styrker må ligge igjen for å sikre retretten. Man sprenger broer, legger miner og skyter med artilleri for å bremse fiendens fremmarsj, forklarer Karlsen.

– Ved Kherson er det ekstremt vanskelig fordi elven er så vrien å krysse, og området rundt er helt flatt. Man blir svært utsatt, utdyper han.

Han påpeker at også de ukrainske soldatene tar en stor risiko, når de skal inn i selve byen.

– Russerne minelegger når de trekker seg ut av landsbyene rundt Kherson, for å få avstand mellom seg selv og den ukrainske offensiven. Å gå inn i selve bykjerne er alltid farlig.

BAKGRUNN: VG møtte soldatene Putin frykter

PÅ VEI MOT KHERSON: Dette bildet viser en ukrainsk soldat i utkanten av Kherson, og skal ifølge Reuters være tatt onsdag denne uken - altså før tilbaketrekkingen fra selve Kherson by.

– Ikke et nederlag

Russiske myndigheter fastholder hardnakket av tilbaketrekkingen ikke er noe nederlag eller en pinlig hendelse for president Vladimir Putin.

Hans talsmann, Dmitrij Peskov, framholdt fredag overfor utenlandsk presse at Kherson-regionen fortsatt anses være en del av Russland, melder AP.

Peskov la til at myndighetene i Moskva ikke angrer på at de for en måned siden feiret med fest og skåltaler at Kherson og tre andre regioner formelt ble annektert av Russland.

FORKLARER TILBAKETREKKING: General Sergej Surovikin, den russiske militærsjefen i Ukraina, begrunner tilbaketrekkingen på russisk TV.

– Enorm seier

Også The Institute for the Study of War melder torsdag at Ukraina holder på å få en enorm seier i Kherson.

Samtidig er de litt mer nøkterne i sin vurdering av hvordan tilbaketrekningen går:

«Russiske styrker ser ut til å ha en kontrollert tilbaketrekning».

De skriver videre at Ukraina har hatt vellykkede angrep mot de russiske posisjonene som har slitt dem ned over tid.

«Den russiske tilbaketrekningen vil ta tid å fullføre, og kampene vil fortsette i hele Kherson fylke frem til ukrainske styrker rykker frem og kommer til de russiske forsvarslinjene, spesielt rundt Kherson by».

– Sikker overføring

Da russerne kunngjorde tilbaketrekkingen fra Kherson, skjedde det i form av en TV-sendt «samtale» mellom forsvarsminister Sergej Sjojgu og general Sergej Surovikin, den russiske militærsjefen i Ukraina.

– Fortsett med tilbaketrekkingen av tropper og ta alle tiltak for å sikre sikker overføring av personell, våpen og utstyr over Dnipro-elven, beordret Sjojgu.

Russland har erfaring med omfattende tilbaketrekking fra da de trakk seg ut av områdene nord for Kyiv. Da ble det minelagt for å bremse den ukrainske motoffensiven.

Noen måneder senere, under retretten fra Kharkiv i nordøst, flyktet russerne hals over hode og lot mye utstyr stå igjen.

PS: I et tidlig utkast av saken ble det referert til Twitter-utspill fra en kontroversiell russiske militærblogger. Dette er tatt ut av saken da VG ikke har klart å verifisere om Twitter-kontoen er ekte eller ikke.