«VELKOMMEN TIL KHERSON»: Da VG besøkte frontlinjen i slutten av september, var dette skiltet det nærmeste ukrainske soldater kom til Kherson by.

Russland ut av Kherson: − Krigen flyttes

En viktig og strategisk by er igjen under ukrainsk kontroll. Russland har tapt sitt tredje viktige slag. Nå er det tid for hvile, mener ekspert.

Åtte måneder etter at byen falt til russiske styrker veiver det ukrainske flagget på ny i vinden, i det som i mange måneder har blitt omtalt som en viktig og strategisk by.

Fredag morgen trakk russiske styrker seg nemlig ut av Kherson by, kun dager etter at de annonserte tilbaketrekningen.

Den unormalt raske tilbaketrekningen overrasket Tom Røseth, hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole.

– For 15–30 tusen soldater med materiell hadde det normalt tatt et par uker.

Han tror Russland har ødelagt og latt materiell stå igjen, selv om de selv hevder det motsatte.

JUBLER: I Kherson samler en folkemengde seg i sentrum av byen. I mange måneder har byen vært okkupert av russiske styrker. Nå er den frigjort.

Hvile og regruppering

I flere uker har man ventet på slaget om den sørlige byen Kherson. Hva gjør Russland nå som de har mistet enda en viktig by?

Røseth tror det nå er tid for omgruppering og hvile for de russiske styrkene.

– De regrupperer seg, tar nye posisjoner på østsiden av Dnipro-elven og noen har gått ned mot Krim.

En uavhengig OSINT-analytiker, Benjamin Pittet, la ut satellittbilder av Krim-halvøya som skal vise at Russland i gang med å bygge skyttergraver.

Den lange krigen har tæret på de russiske styrkene, forklarer Røseth.

– Det er omgrupperinger nå. De er nok utmattet også. De har kriget lenge uten noe særlig resultat.

– Det er hvile, regruppering og omplassering som er tingen nå.

Han tror ikke at russiske styrker vil gjøre et nytt fremstøt mot Kherson by med det første. På lang sikt er det et politisk mål å ta byen tilbake, forklarer Røseth.

– Håpet er at ukrainerne ikke klarer å holde en langsiktig krig og at Europas og USAs støtte til Ukraina falmer.

Det tror han ikke kommer til å skje.

Ødela viktig bro

Før de russiske styrkene forlot byen ødela de en viktig bro, som gjør det vanskeligere for ukrainerne å følge etter, mener Røseth.

Satellittbilder tatt av selskapet Maxar viser at Antonivskyj har fått omfattende skader. Det er en viktig bro da den har blitt brukt som forsyningslinje for de russiske styrkene da de okkuperte Kherson.

Ukraina angrep selv broen flere ganger, uten å ødelegge den helt, for å hindre at russerne kunne frakte ammunisjon og materiell over broen.

Generalstaben i det ukrainske militæret skriver fredag på Facebook at ukrainske styrker har kommet seg til vestbredden av Dnipro-elven.

VIKTIG BRO: Broen Antonivskyj er både strategisk og viktig. Ukraina har selv angrepet broen flere ganger for å hindre at russiske styrker kunne frakte ammunisjon og materiell over broen.

Krigen flyttes østover

Røseth tror de russiske styrkene kan forsøke å flytte styrkene sine lenger øst for å prøve å ta noen byer der.

– Nå er det rapporter om at de prøver å kjempe seg over mot Bakhmut ved Donetsk fylke, for å prøve å vise at de kan vinne noe selv om de taper noe langt mer betydningsfullt.

– De forsøker å få en trøsteseier lenger øst.

Han tror den siste utviklingen i krigen gjør at Ukraina kan være mer offensive. Ukraina vil likevel slite med å krysse over Dnipro-elven.

Han tror kampene vil flyttes mot Donetsk og Luhansk.

– Krigen flyttes nok lenger øst.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole.

Samtidig som kampene pågår på bakken har Russland angrepet sivil infrastruktur fra luften den siste tiden. Det har gått hardt utover strøm- og vannforsyningen i flere byer.

I de kalde vintermånedene kan mangel på strøm og vann gå hardt utover den sivile befolkningen.

Røseth tror det er en strategi Russland kan fortsette med, men forteller de begynner å gå tom for kryssermissiler og raketter.