Kraftig eksplosjon nær Taksim-plassen i Istanbul: – Jeg gikk i overlevelsemodus

Minst elleve personer skal være skadet og flere skal være døde etter en eksplosjon nær Taksim-plassen i Istanbul. Norske Paal Zanstra Krokeide var noen hundre meter fra eksplosjonen.

Silje Lien Sveen

Håkon Høydal

Saken oppdateres!

Flere tyrkiske medier melder søndag ettermiddag om eksplosjonen. Skadetallene er så langt ikke bekreftet.

Ordfører i byen Ali Yerlikaya skriver på Twitter at det skal være flere skadede og døde etter eksplosjonen. Eksplosjonen skal ha funnet sted rundt klokken 16.20 lokal tid.

Bilder og videoer fra stedet viser kaotiske tilstander, hvor folk ligger i gatene. I noen av videoene kan man høre et kraftig smell, før man ser folk løpe fra stedet. Andre videoer viser at det er stort oppbud av nødetater på stedet.

Store styrker fra tyrkisk politi er på stedet og evakuerer området av frykt for flere bomber. Et stort antall ambulanser og andre utrykningskjøretøy er i området.

Eksplosjonen skal ha skjedd i Istiklal-gaten, en populær gågate i nærheten av Taksim-plassen.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent. Flere meldinger på sosiale medier går ut på at det skal være snakk om et selvmordsangrep, men dette er ikke bekreftet.

Taksim-plassen er et viktig knutepunkt i Istanbul, og et populært reisemål for turister. Parader og andre sammenkomster finner ofte sted her.

Paal Zanstra Krokeide (t.h.) med sønnen Ask (14) var bare kort unna eksplosjonen i Istanbul søndag ettermiddag.

Paal Zanstra Krokeide og hans fjorten år gamle sønn var 200 meter unna eksplosjonen i Istanbul.

– Det er klart jeg tenker på hva som kunne ha skjedd, om vi hadde vært litt lenger fremme, sier han til VG.

Krokeide og sønnen var på sightseeing i sentrum av Istanbul idet bomben gikk av. Når VG snakker med ham, få minutter senere, er de i trygghet i leiligheten de skal bo i en uke. Sirener overdøver tidvis samtalen mens han forteller.

– Ser at det er en stor eksplosjon

– Jeg og sønnen min var på vei mot Taksim-plassen. Så kjenner jeg lufttrykket fra eksplosjonen. Jeg løfter blikket og ser at det er en stor eksplosjon. Jeg gikk i overlevelsemodus, grep tak i sønnen min for å få oss i trygghet. Det var panikk, og folk løp i alle retninger ut i sidegatene. I slike situasjoner er det viktig å forholde seg rolig, og sørge for at man ikke blir felt av alle folkene som løper, sier Krokeide.

Han forteller at de kom seg raskt unna straks han hørte eksplosjonen. Krokeide sier at de kommer til å holde seg inne i leiligheten inntil de får beskjed fra Utenriksdepartementet om hvordan de skal forholde seg i situasjonen.

– Jeg har allerede registert oss på UDs reiseapp, slik at de vet at vi er her og i trygghet, og kan gi oss beskjeder. Det er viktig at alle norske innbyggere som er her i Istanbul gjør det samme, oppfordrer han.

Krokeide jobber til vanlig i Forsvarsdepartementet, med er på et års jorden-rundt reise sammen med kona Silje og deres tre barn.

– Tyrkia er det fjerde landet vi er i, og vi kom hit i går. Vi har planer om å bli her en uke. Istanbul er en stor by, og ut fra det jeg ser, oppfører folk seg som vanlig. Tyrkiske myndigheter er dessverre erfarne med denne type hendelser.

Tyrkia har de siste årene vært rammet av flere bombeangrep. Bare i 2016 var det minst ni alvorlige terrorangrep i landet. I 2017 ble minst elleve skadet og to drept da en bilbombe gikk av i byen Izimir, samtidig som tre terrorister angrep.

Det er ikke bekreftet at dagens angrep var terror.