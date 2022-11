Kraftig eksplosjon nær Taksim-plassen i Istanbul: Bombemistenkt pågrepet

Seks personer ble drept og minst 81 ble skadet etter en eksplosjon nær Taksim-plassen. Tyrkias innenriksminister anklager Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) fpr å stå bak.

Bilder og videoer fra stedet viser kaotiske tilstander, hvor folk ligger i gatene, i minuttene etter at eksplosjonen gikk av rundt klokken 14.20 norsk tid. I noen av videoene kan man høre et kraftig smell, før man ser folk løpe fra stedet.

Avisene Sondakika og Sabah skriver at eksplosjonen ble filmet av et overvåkingskamera, og at en kvinne la igjen en bag på stedet noen få minutter før bomben gikk av. Tyrkias justisminister Bekir Bozdağ opplyser søndag kveld til TV-kanalen A Haber at kvinnen satt på en benk i omtrent 45 minutter før hun reiste seg, la fra seg bagen og forlot området.

Natt til mandag har tyrkisk politi pågrepet en person som er mistenkt for å ha satt fra seg bomben, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu, som ikke presiserer om det er den aktuelle kvinnen som nå er tatt.

Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu hevder at Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) står bak eksplosjonen.

– Ifølge vår etterforskning er terrororganisasjonen PKK ansvarlig, sier Soylu.

PKK er blant annet terrorlistet av EU.

Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet sier til NTB at de har ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt etter hendelsen, men legger til at situasjonen er uavklart.

– Utenriksdepartementet anbefaler norske borgere i Istanbul å følge de lokale myndighetenes anbefalinger, unngå store folkemengder og utvise årvåkenhet, skriver Simenstad.

Eksplosjonen skjedde i Istiklal-gaten, en populær gågate i nærheten av Taksim-plassen, som er et viktig knutepunkt i Istanbul, og et populært reisemål for turister. Parader og andre sammenkomster finner ofte sted her.

Overvåkningsbilder fra stedet skal vise at det er mye folk i gaten når eksplosjonen finner sted. Bilder viser også knuste butikkvinduer og glasskår på bakken.

– Jeg ønsker Guds nåde for våre innbyggere som mistet livet i bombeangrepet i Istiklal-gaten. Forsøk på å overta Tyrkia og den tyrkiske nasjonen med terrorisme vil ikke vinne frem, sier Erdogan.

Presidenten sier videre at hendelsen «lukter som terrorisme» ifølge de første indikasjonene, men legger til at han ikke kan fastslå det med sikkerhet.

Paal Zanstra Krokeide (t.h.) med sønnen Ask (14) var bare kort unna eksplosjonen i Istanbul søndag ettermiddag.

Paal Zanstra Krokeide og hans fjorten år gamle sønn var 200 meter unna eksplosjonen i Istanbul.

– Det er klart jeg tenker på hva som kunne ha skjedd, om vi hadde vært litt lenger fremme, sier han til VG.

Krokeide og sønnen var på sightseeing i sentrum av Istanbul idet bomben gikk av. Når VG snakker med ham, få minutter senere, er de i trygghet i leiligheten de skal bo i en uke. Sirener overdøver tidvis samtalen mens han forteller.

OVERVÅKNINGSVIDEO: Dette klippet skal vise folkemengden sekunder før eksplosjonen skjer.

– Ser at det er en stor eksplosjon

– Jeg og sønnen min var på vei mot Taksim-plassen. Så kjenner jeg lufttrykket fra eksplosjonen. Jeg løfter blikket og ser at det er en stor eksplosjon. Jeg gikk i overlevelsesmodus, grep tak i sønnen min for å få oss i trygghet. Det var panikk, og folk løp i alle retninger ut i sidegatene. I slike situasjoner er det viktig å forholde seg rolig, og sørge for at man ikke blir felt av alle folkene som løper, sier Krokeide.

Han forteller at de kom seg raskt unna straks han hørte eksplosjonen. Krokeide sier at de kommer til å holde seg inne i leiligheten inntil de får beskjed fra Utenriksdepartementet om hvordan de skal forholde seg i situasjonen.

– Jeg har allerede registrert oss på UDs reiseapp, slik at de vet at vi er her og i trygghet, og kan gi oss beskjeder. Det er viktig at alle norske innbyggere som er her i Istanbul gjør det samme, oppfordrer han.

Krokeide jobber til vanlig i Forsvarsdepartementet, med er på et års jorden-rundt reise sammen med kona Silje og deres tre barn.

– Tyrkia er det fjerde landet vi er i, og vi kom hit i går. Vi har planer om å bli her en uke. Istanbul er en stor by, og ut fra det jeg ser, oppfører folk seg som vanlig. Tyrkiske myndigheter er dessverre erfarne med denne type hendelser.

STORT OPPMØTE: Politi og ambulanse er på plass i den populære gågaten.

Tyrkia har de siste årene vært rammet av flere bombeangrep. Bare i 2016 var det minst ni alvorlige terrorangrep i landet. I 2017 ble minst elleve skadet og to drept da en bilbombe gikk av i byen Izimir, samtidig som tre terrorister angrep.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at bildene fra Istanbul er sjokkerende.

– Mine tanker og dypeste kondolanser går til alle de berørte og til det tyrkiske folk. Nato står i solidaritet med vår alliert, skriver Stoltenberg.