Kraftig eksplosjon nær Taksim-plassen i Istanbul

Minst elleve personer skal være skadet og flere skal være døde etter en eksplosjon i en gågate nær Taksim-plassen i Istanbul.

Silje Lien Sveen

Håkon Høydal

Saken oppdateres!

Det melder flere tyrkiske medier. Tallene er ikke bekreftet.

Ordfører i byen Ali Yerlikaya skriver på Twitter at det skal være flere skadede og døde etter eksplosjonen. Eksplosjonen skal ha funnet sted rundt klokken 16.20 lokal tid.

Bilder og videoer fra stedet viser kaotiske tilstander, hvor folk ligger i gatene. I noen av videoene kan man høre et kraftig smell, før man ser folk løpe fra stedet. Andre videoer viser at det er stort oppbud av nødetater på stedet.

Store styrker fra tyrkisk politi er på stedet og evakuerer området av frykt for flere bomber. Et stort antall ambulanser og andre utrykningskjøretøy er i området.

Eksplosjonen skal ha skjedd i Istiklal-gaten, en populær gågate i nærheten av Taksim-plassen.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent.

Flere meldinger på sosiale medier går ut på at det skal være snakk om et selvmordsangrep, men dette er ikke bekreftet.

Taksim-plassen er et viktig knutepunkt i Istanbul, og et populært reisemål for turister. Parader og andre sammenkomster finner ofte sted her.