Ettåring funnet død - seks kvinner arrestert

Seks kvinner er arrestert i England i forbindelse med et mistenkelig dødsfall på en ett år gammel baby,

Det var 9. desember at babyen ble funnet død i en barnehage i Dudley i England, skriver Sky News. Barnehagen ble stengt 14. desember av det britiske forvaltningsorganet Ofsted.

Grunnen var at de mente at barn kunne være i fare for skade.

Politiet opplyser at tre kvinner på 20, 23 og 50 år ble arrestert 16. desember, mistenkt for grovt uaktsomt drap. De ble senere løslatt mot kausjon.

Tre kvinner til på 51,53 og 37 år ble pågrepet onsdag. To av dem er mistenkt for såkalt «corporate manslaughter», som betyr drap begått av et firma eller en organisasjon. Den sjette er mistenkt for grovt uaktsomt drap.

– Vi anser dødsfallet til en ett år gammel gutt den 9. desember i en barnehage som mistenkelig, og en etterforskning pågår, sa politiet i en uttalelse og la til at guttens familie blir fulgt opp.

En talsperson for ambulansetjenesten i området sa at helsearbeidere ble tilkalt på ettermiddagen 9. desember, og dro ut til barnehagen.

– Ved ankomst fant de ansatte et barn i en kritisk tilstand, sier talspersonen.

Livreddende tiltak ble iverksatt, men livet stod ikke til å redde.

Det har blitt foretatt undersøkelser av babyen, men det er ikke sikkert hva dødsårsaken er.