FRIFUNNET: Lamar Johnson var åpenbart rørt da han mottok rettsavgjørelsen tirsdag.

Ble dømt for drap – løslatt etter 28 år i fengsel

Lamar Johnson (50) fra St. Louis i Missouri ble dømt for drap i 1995. Tirsdag frafalt den nesten tredve år gamle drapsdommen.

Johnson ble i 1995 dømt til livstid for drapet på Markus Boyd året før. Politiet mente at Johnson, sammen med Phillip Campbell hadde, skutt og drept mannen.

Boyd ble skutt av to maskerte menn i oktober 1994. Johnson har hele tiden holdt fast på at han er uskyldig.

Tirsdag konstaterte distriktsdomstolen i Missouri at det er «klare og overbevisende bevis på Lamar Johnsons faktiske uskyld», skriver CNN. Dermed frafalt dommen mot 50-åringen.

Johnson hadde da sonet nesten tredve år av en livstidsdom uten prøveløslatelse.

– Dette er overveldende, sa Johnson til pressen på vei ut av retten, ifølge BBC.

OVERVELDET: Lamar Johnson omfavner advokat Kim Gardner etter at rettsavgjørelsen ble lest opp. Gardner har jobbet for å bevise hans uskyld.

Distriktsadvokat i St. Louis Kim Gardner la i fjor frem en begjæring om løslatelse av Johnson, etter å ha gjennomført en etterforskning sammen med den ideelle juridiske organisasjonen «Innocence Project».

– Mr. Lamar Johnson. Takk. Du er fri, sa Gardner etter å ha applaudert kjennelsen foran pressen, ifølge Sky News.

Holdt tilbake bevis

Det var i desember i fjor at en annen mann tilsto at han hadde vært involvert i drapet sammen med Campbell, etter et narkotikaoppgjør.

Samme kveld som drapet hadde Johnson alibi og påtalemyndigheten kunne ikke legge frem fysiske bevis som knyttet ham til drapet, ifølge dommer i Missouri, David Mason.

Johnsons kjæreste på den tiden Erika Barrow, har forklart at hun var sammen med ham hele natten, utenom fem minutter da Johnson skulle ut og selge narkotika, og at han umulig kunne ha kommet seg til åstedet på den tiden.

Ifølge retten la påtalemyndigheten den gang stor vekt på forklaringen til ett eneste øyenvitne som identifiserte Johnson som en av drapsmennene. Den nye rettshøringen slo også fast at de hadde betalt mer enn fire tusen dollar i såkalt «vitnekompensasjon» før rettssaken i 1995, skriver CNN.

FØLELSESLADD: Johnsons tidligere kjæreste Erika Barrows reaksjon på frifinnelsen.

Aktor for den opprinnelige saken Dwight Warren, sa til CNN i 2019 at vitnet «kan ha blitt kompensert for frykten for sitt eget liv, men dette var 25 år siden og jeg kan ikke si det med sikkerhet».

Dommen slår også fast at påtalemyndigheten holdt tilbake bevis som ville undergravd forklaringen til dette vitnet.

Tar avstand fra avgjørelsen

Statsadvokatens kontor, ledet av det republikanske partiet, har ikke gått bort fra å mene at Johnson er skyldig, men har ifølge BBC uttalt at de ikke vil ta saken videre:

– Vi har forsvart rettsstaten og jobbet for å opprettholde den opprinnelige dommen som juryen anså for å være riktig den gang basert på fakta som ble presentert under rettssaken, heter det i uttalelsen.

Etter tirsdagens høring kritiserte Johnsons advokatteam statsadvokaten for å ha jobbet for på å holde Johnson i fengsel, skriver Sky News.

– Selv om dette er en gledens dag, kan ingenting erstatte det staten stjal fra ham. Ingenting vil gi ham tilbake de nesten tre tiårene han mistet mens han var atskilt fra døtrene og familien, sa Johnsons advokater etter kjennelsen ble gitt.

VANT: Lamar Johnson sammen med sitt advokatteam i retten.