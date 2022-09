Russland erklærer seier i folkeavstemninger: − Et forsøk på å stjele territoriet til en annen stat

Under et ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd advarer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mot Russlands folkeavstemninger, og annektering av større områder av Ukraina.

Tirsdag kveld erklærer russiskstøttede myndigheter seier i «folkeavstemningene» i okkuperte Zaporizjzja og Kherson, melder AFP.

Samme kveld er det ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd – som nettopp fokuserer på «folkeavstemningene» i okkuperte områder av Ukraina, som avsluttes tirsdag.

– Vi gir ikke etter for utpressing fra en terrorist. Det er i Ukraina og i denne krigen at ikke bare vårt folks rett til liv og frihet forsvares, men også internasjonal lov, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til et ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

Han advarer om at Krim-scenarioet gjentar seg.

– Dette er et forsøk på å stjele territoriet til en annen stat – til å hviske ut internasjonal lov, sier Zelenskyj.

– Tvinges til å fylle ut noen papirer

Folkeavstemningene i de okkuperte områdene av Ukraina ble arrangert på svært kort varsel og har funnet sted i fire områder – østlige deler av Donetsk og Luhansk, og sør i Zaporizjzja og Donetsk. Ifølge Reuters utgjør det omtrent 15 prosent av Ukrainas territorium.

Zelenskyj sier et klart signal nå trengs fra alle land i verden.

– Folk tvinges til å fylle ut noen papirer mens de trues av våpen, sier han.

I Luhansk sier de russiskinnsatte myndighetene at med 69 prosent av stemmene opptalt hadde 98,5 prosent hadde stemt for å bli innlemmet i Russland.

I Zaporizjzja hevder lederskapet at 93,1 prosent har stemt ja til Russland. Ifølge valgkomitélederen i Kherson ligger det på over 87 prosent.

Ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass har de foreløpig telt opp 32 prosent av stemmene i Donetsk, og at omtrent 93,95 prosent av stemmene var ja til å bli innlemmet i Russland.

Venter annektering 1. oktober

Tankesmien The Institute for the study of war mener det er sannsynlig at Russland gjennomfører annekteringen av de okkuperte områdene i Ukraina rundt 1. oktober.

Årsaken til det er at det er da innkallingen til militæret i Russland vanligvis kommer. ISW skriver at det igjen kan tillate tvungen verving av ukrainere til Russlands hær.

– Dersom det skjer, vil Kreml trolig beordre Russlands forsvarsdepartement å inkludere ukrainske sivile i okkuperte og nylige annekterte ukrainsk territorium i den russiske vervesyklusen, som utvider den tvungne mobiliseringen av ukrainske sivile til å kjempe mot Ukraina, skriver ISW.