Russere protesterer mot krigen: Mer enn 1300 pågrepet

Putins delvise militære mobilisering har fått russere til å ta til gatene i protest. Mer enn 1300 er pågrepet ifølge OVD-info.

Det har brutt ut protester i minst 38 russiske byer etter at president Vladimir Putin onsdag erklærte delvis militær mobilisering.

Ifølge forsvarsministeren vil det bety at Russland sender 300.000 nye soldater til krigen i Ukraina.

Onsdag kveld norsk tid har OVD-Info registrert godt over 1300 personer som er pågrepet i forbindelse med protestene. OVD-info er en russisk menneskerettighetsorganisasjon som jobber mot politisk forfølgelse.

I St. Petersburg har hele 542 personer blitt pågrepet, mens det er 504 registrert i Moskva. Også i byer som Jekaterinburg, Perm og Krasnojarsk har det vært en rekke pågripelser, ifølge organisasjonen.

Folk roper «Nei til krig» og «Putin i skyttergravene», skriver Meduza.

OVD-Info skriver at det er satt i gang en massearrestasjon av demonstrantene.

Organisasjonen skriver at de har informasjon om arrestasjoner i minst 38 forskjellige byer i Russland. Slike folkeansamlinger er ulovlig ifølge Russlands nye anti-demonstrasjonslover.

Klokken 19 ble det også holdt en demonstrasjon utenfor den russiske ambassaden i Oslo. VGs fotograf på stedet anslår at mellom 60 og 70 personer har møtt opp på «Ukrainas plass» denne onsdagskvelden.

Demonstrasjonen er arrangert av den norsk-russiske foreningen SmåRådina.

Styremedlem Evgenia Khoroltseva sier de protesterer mot Russlands delvise mobilisering av det russiske miltæret.

– Det er ganske spesielt det som skjer nå. Putin skjønner at han taper. Han mener at Russland er såpass truet av det såkalte Vesten at det er nødvendig at mange flere unge menn blir sendt som soldater til krigen, sier hun til VG.

SIER NEI: Evgenia Khoroltseva er en av russerne som i dag sier «nei til krig». Her fra «Ukraina plass» foran den russiske ambassaden.

Khoroltseva har fått med seg demonstrasjonene som foregår i flere russiske byer i dag. Hun kaller demonstrantene for «helter» og «modige».

– De er nok desperate. Med de nye lovene som har blitt innført de siste månedene er det så risikabelt å gå ut og demonstrere. Men nå har vi ikke et valg lenger, vi kjenner det på kroppen på en helt annen måte nå, sier hun.

Fungerende fagsjef ved Den norske Helsingforskomite Inna Sangadzhieva, forteller at stadig flere i Russland blir med i demonstrasjoner.

– Motstanden mot krigen er vesentlig i Russland. Jeg vil tippe innbyggerne er delt på midten, sier Sangadzhieva.

Hun forklarer at flere av Russlands innbyggere blir mer bevisste rundt egne rettigheter.

– Demonstrasjonene er en reaksjon og uenighet med staten som er i ferd med å bruke pisk for å få folk inn i krigen. For mange er det veldig sjokkerende, sier Sangadzhieva.

Disse demonstrasjonene virker hardere enn før, sier hun. Og det er alvorlige konsekvenser for de som blir pågrepet.

– I beste fall kan de få bøter, men jeg er redd for at mange av dem kan får lange fengselsstraffer, sier Sangadzhieva.

– De som kom seg ut i dag er ordentlige helter, de er Russlands samvittighet.