PÅ VEI INN: Statsminister Jonas Gahr Støre sitter i dag på Norges midlertidige plass i FNs sikkerhetsråd. Her er han utenfor salen med Dmytro Kuleba, Ukrainas utenriksminister – som ikke siiter i rådet, men er invitert for å tale.

Russland langer ut mot Vesten - med Ukraina i rommet

NEW YORK/OSLO (VG) Med Ukraina, Norge og USA blant tilhørerne sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag kveld at påstandene om russiske krigsforbrytelser i Ukraina er vestlig propaganda.

Sikkerhetsrådet samles i dag rundt krigen i Ukraina.

– Jeg kommer til å holde en trygg sosial avstand, sier Dmytro Kuleba, den ukrainske utenriksministeren.

Spørsmålet fra mediene rett utenfor salen til FNs sikkerhetsråd, var hvordan han kom til å forholde seg til Sergei Lavrov, Russlands utenriksminister, der inne.

Kuleba er invitert for å holde et innlegg – med blant annet Russland som publikum.

«Propaganda» og «nazisme»

Da møtet startet satt foreløpig viseutenriksminister Sergei Vershinin på Russlands plass i rådet, men da det var Russlands tur til å tale var Lavrov på plass. Han kom inn i salen rundt en time etter at møtet startet.

I SIKKERHETSRÅDET: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov talte i FNs sikkerhetsråd.

Han brukte sin taletid til blant annet å hevde at russere og russisktalende i Ukraina i årevis har blitt nektet sine rettigheter. Blant annet sa han at de ble nektet å bruke sitt språk gjennom «skandaløse språklover».

– På samme tid innførte man lover som støttet teoriene til nazister, sa den russiske utenriksministeren, og gjentok dermed Russlands påstander om at Ukraina er styrt av nynazister.

Den russiske utenriksministeren var også tydelig på hva Russland mener om Vestens støtte til Ukraina, blant annet gjennom våpenforsyning:

– Vesten er en part i konflikten.

Videre hevdet han at påstander om russiske krigsforbrytelser er usanne.

– De er en del av propagandaen, sa Lavrov, som forlot salen like etter at han hadde holdt sitt innlegg.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg tror ikke Mr. Lavrov ønsker å høre den kollektive fordømmelsen fra dette rådet, sa Storbritannias utenriksminister James Cleverly, som talte like etter Lavrov.

Cleverly kalte det meste hans russiske kollega sa for løgner.

«Grusomhetens katalog»

Sjefanklager Karim Khan fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC) fortalte til Sikkerhetsrådet om det nitide arbeidet med å hente ut lik fra massegraver – og dokumentere krigsforbrytelser.

FNs generalsekretær António Guterres åpnet møtet i Sikkerhetsrådet tirsdag ved å oppfordre til en granskning av menneskerettighetsforbrytelser i krigen.

– Rapportene fra FN viser en grusomhetens katalog – henrettelser uten rettergang, seksuell vold, tortur og annen inhuman og nedverdigende behandling av sivile og krigsfanger, sa Guterres.

Statsminister Jonas Gahr Støre sitter i dag på Norges plass i FN sikkerhetsråd, rett overfor Russlands plass.

– Får vi muligheten skal vi utveksle noen synspunkter, og da tror jeg ikke det er noen overraskelse for han hva jeg kommer til å si, sier Støre til VG før sikkerhetsrådet setter seg.

I SALEN: Jonas Gahr Støre holder her Norges innlegg om krigen i Ukraina foran verdenssamfunnet.

Støre kaller påstander løgn

Under sin tale kort tid senere viste han til Putins tale onsdag og presidentens påstand om militær trussel mot Russland fra vesten.

– Jeg snakker for Norge, en europeisk stat, et Nato-medlem og en nabo til Russland. La meg si det så klart jeg kan: Disse påstandene er simpelthen ikke sanne.

USAs utenriksminister Anthony Blinken sier i sitt innlegg at verden ikke kan sitte å se på at Vladimir Putin «river i stykker» den internasjonale ordenen, og ber blant annet alle medlemmene i Sikkerhetsrådet om å sende en klar melding til Putin om at truslene om å bruke atomvåpen må opphøre umiddelbart.

Han påpeker samtidig at han mener samholdet blant andre FN-medlemmer er oppsiktsvekkende godt når det kommer til krigen i Ukraina.

– Selv nasjoner som har opprettholdt et nært forhold til Russland stiller seriøse spørsmål rundt Putins invasjon, sier Blinken.

Dramatisk utvikling

Bakteppet for møtet er en dramatisk utvikling i krigen i Ukraina de siste ukene – og noen intense siste dager.

Ukrainske styrker stormet frem i begynnelsen av september og frigjorde store områder i øst. Der avdekket de, etter at russerne flyktet, massegraver med over 400 dumpede lik.

Russland har forsøkt å svare på den militære kollapsen ved å annonsere folkeavstemninger i okkuperte områder – slik at angrep på territorium erklært som Russland med våpen fra Nato-land kan besvares med eskalering.

Og i går holdt Putin en tale hvor han både nevnte atomvåpen og annonserte mobilisering av 300.000 russere til krigen.

Protester brøt ut og et tusentalls ble arrestert.