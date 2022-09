Ken Starr er død

Den amerikanske advokaten Ken Starr, som ledet an i utroskapsanklagene mot daværende president Bill Clinton, er død, 76 år gammel.

Lara Rashid

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han døde i Houston etter komplikasjoner under en operasjon, skriver CNBC.

"Vi er dypt lei oss over tapet av vår kjære far og bestefar, som vi beundret for hans fantastiske arbeidsmoral, men som alltid satt familien først," sier sønnen Randall i en uttalelse.

Ken Starr ledet opprinnelig en gransking av andre forhold knyttet til Clinton da han kom over presidentens affære med Monica Lewinsky. Han skrev en rapport som anklaget Clinton for å ha løyet om affæren under ed. Det førte til en riksrettssak mot Clinton.

Starr ledet også etterforskningen av medlemmer fra Clinton-administrasjonen under Whitewater-saken, som var en politisk kontrovers, som begynte med at Bill Clinton og Hillary Clinton og deres medeiere i Whitewater Development Corporation.

Tidligere president Bill Clinton på norgesbesøk i 2018.

Starr jobbet for president George H.W. Bush fra 1989 til 1993. Han var også en del av teamet til Donald Trump da han først ble stilt for riksrett.