I TYSKLAND: Torsdag morgen kunngjør forsvarsminister Bjørn Arild Gram om nye våpenleveranser fra Norge til Ukraina.

Forsvarsministeren: Norge gir nye våpen til Ukraina

RAMSTEIN (VG) Et nytt norsk våpensystem er på plass i Ukraina. Norge donerer Hellfire-missiler til det hardt prøvede ukrainske forsvaret. Utstyret er allerede på plass og i ferd med å bli tatt i bruk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Denne krigen ser ut til å vare lenge, dessverre. Så lenge Ukraina er villig til å kjempe, så må vi støtte dem. Det er vårt grunnleggende syn, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

VG møter den norske forsvarsministeren på US Air Force-basen Ramstein i Tyskland. Der møter han kolleger fra om lag 50 land i gruppen som støtter Ukraina militært.

– Russland gir uttrykk for at de fastholder sine langsiktige mål. Da er det opp til Ukraina å definere hva de kan ta av tap. De vet hva som venter dem om de ikke står imot. Dette er en eksistensiell kamp for dem. De er villig til å stå i kampen, men er jo helt avhengig av vestlig støtte, sier Gram.

HELLFIRE: En norsk soldat demonstrerer bruk av missil-systemet som Norge nå har donert til Ukraina.

Dette er Hellfire

Våpensystemet Hellfire fra Norge, som nå er på plass i Ukraina, ble opprinnelig anskaffet til Kystjegerkommandoen. Forsvaret er i ferd med å fase ut dette systemet nå.

Rekkevidden er fra 500 til 11 000 meter. Det laserstyrte missilet skytes ut fra en fot, mens ildledningen kan skje fra et annet sted. Leveransen omfatter om lag 160 missiler, samt utstyr til utskyting og ildledning.

Ukrainske soldater har allerede fått opplæring i bruk av Hellfire-våpenet av norske instruktører.

I tillegg har Ukraina fått nattkikkerter og nattbriller som forsterker lys, fra Forsvarets beholdning, opplyser forsvarsministeren.

Les også Jonas Gahr Støre på Nato-toppmøtet: Norge bidrar med langtrekkende artilleri til Ukraina MADRID (VG) Under Nato-toppmøtet i Madrid sa statsminister Jonas Gahr Støre at han var lettet over at Sverige og Finland…

Ny fase

– Vi har hittil gitt utstyr som er faset ut, og i ferd med å bli faset ut, sier Gram.

Nå må leveransene gå inn i en ny fase, understreker han:

– Et stort tema på dagens møte er direkte anskaffelser fra forsvarsindustrien, etter hvert som man ikke lengre kan gi fra egne lagre. Nå gires det veldig opp i industrien for å klare å levere.

Norge har satt av 400 millioner kroner til et felles britiskledet fond som skal direkte-anskaffe våpen og utstyr, sier Gram.

Drone-systemene som Norge allerede har donert, er finansiert fra dette fondet.

– Vi vil se mer av det fremover. Det øker betydningen av koordinering mellom landene opp mot industrien.

Det andre temaet er opptrening av ukrainske soldater:

– Dessverre er det slik at Ukraina tar store tap. De har behov for grunnutdanning av nye styrker. Det er mange tusen som skal trenes opp i Storbritannia, og vi har sagt at vi vil stille opp på det med instruktører.

TOPPMØTE: USAs forsvarsminister Lloyd Austin og Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov møter 50 kolleger i Ramstein torsdag. Møtet koordinerer våpenhjelpen til Ukraina.

Ukrainas forsvarsledelse er til stede i Ramstein for å oppdatere behovene for militær støtte.

– Kort sagt ønsker de mer av alt, sier Gram.

– Vi sjekker de listene og prøver å koordinere oss. Men Norge har svart ut godt på deres prioriterte behov. Artilleri, rakettartilleri, pansrede personellkjøretøy – alt dette er topp-behovet til Ukraina, legger han til.

– Og så er det et enormt behov for ammunisjon, sier forsvarsministeren.

– Kommer våpnene og utstyret fram, når Russland har angrepet forsyningslinjene?

– Mitt inntrykk er at utstyret kommer fram. Men det er en enorm logistikk-utfordring. Disse møtene i Ramstein er for å koordinere tilførselen landene imellom. Det er systemer på plass for at dette skal fungere, sier han.

Utfordrer industrien

Forsyning av reservedeler er også et sårt behov som Ukraina har meldt inn. Gram sier at utstyret får kjørt seg hardt i kamp med russiske styrker, og det er behov for vedlikehold, både kunnskap og deler.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin leder møtet i Ramstein.

– Vi møtes her for å fortsette støtten til Ukraina i det lange løpet, sa Austin da han åpnet konferansen torsdag formiddag.

Austin opplyste at president Joe Biden nå har godkjent nye militære bidrag fra USA til Ukraina verd tilsvarende 6,75 milliarder kroner.

– Og vi trenger raskt industriell støtte til å forsyne Ukraina med det de trenger til den tunge veien som ligger foran dem, la han til.

Les også Putins advarsel til Europa : – Ingen gass, ingen olje, ingenting EU vil ha makspris på russisk gass, og Putin truer med å stanse alle leveranser.

Gram vil ikke svare på VGs spørsmål om det er ukrainske soldater på opptrening i Norge akkurat nå.

– Vi kommenterer ikke planlagt eller pågående trening i Norge, ut over at vi tidligere har bekreftet at det har skjedd. Dette handler om sikkerhetshensyn.