Kvelte sin egen kone til døde: − Hun ba meg om det

Ekteparet holdt sammen gjennom 52 år – helt til ferieidyllen ble et mareritt. Et avgjørende bevis slår fast at David handlet i kjærlighet.

Ekteparet David og Janice Hunter hadde sett for seg en fredelig pensjonisttilværelse i ferieparadiset Páfos – i stedet ble det et mareritt.