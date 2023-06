Titanic-ubåten: Siste nytt

Ekspert på ubemannet teknologi og NTNU-professor, Asgeir Sørensen, sier til VG ved 08.00-tiden at håpet nok er i ferd med å svinne.

– Mitt første håp var at ubåten skulle flyte opp til overflaten og bli funnet flytende der, som er en normal nødprosedyre. Det har de ikke klart å gjøre, og det er for så vidt også et dårlig tegn, sier han.

– Det jeg tror er mest sannsynlig er at ubåten ligger i nærheten av Titanic. Og da kan vi jo fortsatt håpe på at de ikke har fått en kollaps i strukturen og vanninntrengning. Har det skjedd, har de som er der dødd momentant.