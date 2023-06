Ukrainske spesialsoldater

KRIGEN I UKRAINA

Ingen nåde

To nye videoer viser krigens ekstreme brutalitet.

VG advarer om sterke inntrykk i denne artikkelen.

De to klippene sprer seg nå raskt på sosiale medier.

En russisk militærblogger delte på søndag en video der de har fylt en stridsvogn full av sprengstoff som kjører mot ukrainske stillinger. Det er en taktikk terrorgruppen IS perfeksjonerte.

Noen timer senere delte ukrainske spesialstyrker en brutal video som viser hvordan de stormer russiske skyttergraver. Der møter de ti russiske soldater.

Videoene er en viktig brikke i propagandakrigen som nå utspiller seg. Men de viser også et glimt av sannheten og marerittet som soldatene nå opplever i den de hardeste kampene Europa siden annen verdenskrig.

I mange måneder gjennom vinteren lå frontlinjene i krigen fast. Men for to uker siden startet Ukrainas lenge ventede motoffensiv.

Nå raser kampene, på minst tre fronter.

Slik starter skyttergravsvideoen:

– Gå, gå, gå!

Klippet dukket opp 06.30 mandag morgen, i Telegram-kanalen til de ukrainske spesialstyrkene – og skal være filmet med kroppskamera ved den sørlige frontlinjen i Zaporizjzja fylke:

Ukrainerne sniker seg inn i den velutbygde russiske skyttergraven. En russisk soldat dukker opp rundt et hjørne, og blir pepret med kuler på kloss hold.

Han faller om, mens ukrainerne fortsetter å skyte kroppen hans.

Soldatene tar seg videre inn i labyrinten. Der skyter de to russerne til, som stormer mot dem.

Vi kan se hvordan den ene russeren rekker og ta seg til brystet, før han faller om.

De to blir liggende livløse, nesten oppå hverandre.

Så roper de ukrainske soldatene til russerne:

«Overgi dere, drittsekker!

Dere kan leve!

Kom ut med hendene i været. Da kan dere leve!»

Etter dette kastes hångranater mot fienden, før vi igjen får se en russisk soldat bli skutt på nært hold.

På telegram-kanalen skriver de ukrainske spesialstyrkene at de overrasket russerne, og drepte 10 av fiendens soldater.

En fremtredende russisk militærblogger har også kommentert videoklippet mandag.

Han omtaler kamphandlingene som ukrainske «henrettelser av ubevæpnede russiske soldater». Han sier at to av soldatene i videoene var på vei for å hente våpnene sine, da de ble skutt.

– Kampscener fra slagmarken får mye oppmerksomhet. Derfor florerer det av videoklipp av denne typen. Begge sider vil vise at man lyktes, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen.

Det andre klippet som nå spres, er filmet fra et helt annet perspektiv – fra en drone:

Her kopieres Russland taktikken til IS

En russisk stridsvogn full av sprengstoff kjører mot ukrainske posisjoner. Den viser noe nytt om krigen i Ukraina.

I videoen, som ble publisert søndag kveld av en russisk militærblogger, kjører en sovjetprodusert stridsvogn, som først ble produsert i 1947, gjennom en åker på vei mot de ukrainske posisjonene.

I de ukrainske skyttergravene like ved, løper de ukrainske soldatene frem og tilbake.

VG har stedsverifisert videoen til å være like utenfor den lille byen Mariinka, en by hvor krigen har rast helt siden russisk-støttede opprørere tok makten i området i 2014.

Stridsvognen som hevdes å være T-55, kjører gjennom åkeren som er full av dype kratre, før den til slutt stopper etter å tilsynelatende ha kjørt på en mine.

Ukrainske soldater skyter mot stridsvognen, som nå er rundt 100 meter fra de ukrainske skyttergravene.

Så eksploderer den.

En voldsom ildkule og trykkbølge sprer om seg, mens dronekameraet zoomer ut for å få med seg hele eksplosjonen.

Ifølge militærbloggeren skal videoen være fra juni, og stridsvognen skal ha vært fylt av seks tonn med sprengstoff.

Det blir omtalt som den mest kraftige kamikaze-dronen. kamikaze-dronen.Begrepet er blitt brukt om droner som eksploderer i det de treffer målet sitt.

Militærbloggeren skriver videre at eksperimentene fortsetter.

Angrepet skjedde øst i Ukraina, i et område hvor motoffensiven nå raser.

– Dette er kreativt, men å sende en 70 år gammel stridsvogn med fjernstyring og eksplosiver vil ikke endre krigens gang, sier Geir Hågen Karlsen.

– Dette har vi sett selvmordsbombere gjøre i Irak og Afghanistan. Men til tross for at det var anslagsvis seks tonn eksplosiver i stridsvognen, så lyktes det ganske dårlig, fortsetter eksperten.

Slike improviserte bilbomber ble for alvor kjent da terrorgruppen IS regjerte i deler av Syria og Irak, særlig i slaget om Mosul.

Slike kjøretøy fylt opp av sprengstoff blir på fagspråket omtalt som VBIED. VBIED. Vehicle Borne Improvised Explosive Device

Terrorgruppen brukte gjerne vanlige personbiler hvor de sveiset på jernplater for å gi pansring, så satte selvmordsbombere seg i bilene og kjørte dem mot syriske eller irakiske soldater.

Noen av disse bilene ble også fjernstyrt, og bidro til å skape stor frykt og usikkerhet for befolkningen.

I 2017 kunne VG observere noen av disse bilene på nært hold.

Slik går krigen nå

Krigen i Ukraina har nå rast i halvannet år, men er nå gått inn i en avgjørende fase.

Ukraina har fått hundrevis av vestlige stridsvogner og tungt materiell og har samlet titusenvis av ukrainske soldater før sin store offensiv.

EKSPERT: Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen.

– Jeg tror fortsatt motoffensiven er i en innledende fase, der ukrainerne tester ut den russiske forsvarslinjen, prøve å få russerne til å flytte styrker til ett sted for så å angripe et annet sted, sier Geir Hågen Karlsen.

– Hovedangrepet har vi ikke sett ennå, utdyper han.

Som VG skrev tidligere mandag, så har det britiske forsvarsdepartementet uttalt at Russland trolig har begynt å flytte styrker fra østsiden av elven Dnipro til Zaporizjzja og Bakhmut for å forsterke linjene sine.

Ukrainske soldater på frontlinjen på lørdag.

– Dette involverer potensielt flere tusen styrker, skriver de.

I sin daglige videotale søndag kveld sa den ukrainske presidenten at Russland bør forberede innbyggerne i okkuperte områder på tape okkuperte områder, da ukrainske styrker steg for steg vil frigjøre landet sitt.

– Det er ikke noe alternativ til å få russerne ut av Ukraina, sa Zelenskyj.