UTENDØRS: Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte til pressetreff i hagen ved statsministerboligen torsdag.

Støre før Nato-toppmøtet: Ukraina trenger sikkerhetsgarantier

Ukraina vil ha behov for sikkerhetsgarantier fra Vesten når krigen tar slutt. Diskusjonen om dette er i gang internt i Nato, bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Kortversjonen På Nato-toppmøtet i Vilnius skal 31 medlemsland vurdere Ukrainas framtidige vei til medlemskap i Nato.

Støre mener Ukraina vil trenge internasjonale garantier for å beskytte seg mot fremtidige angrep fra Russland.

Det er uenighet blant Nato-ledere om hvor langt løftene om Ukrainas medlemskap skal gå. Støre bekrefter at Stoltenberg jobber med en løsning som kan bli akseptert av alle Nato-land.

Zelenskyj vil ikke få et konkret medlemskapsløfte på dette toppmøtet, men en pakke med tiltak som styrker Ukrainas bånd til NATO. Vis mer

Mandag 10.juli reiser Støre til Natos toppmøte i Litauens hovedstad Vilnius.

Der skal topplederne i 31 medlemsland bli enige om hva Ukraina kan vente seg på veien mot et fremtidig fullt medlemskap i Nato - et løfte som Ukraina første gang fikk fra Nato-toppmøtet allerede i 2008.

Støre sier at Ukraina vil ha behov for internasjonale garantier som kan sikre at landet ikke blir utsatt for nye angrep fra Russland, den dagen krigen er over:

– De diskusjonene pågår nå, bekrefter han.

– Jeg tror at alle ser at når denne krigen en gang slutter, og vi må håpe at Ukraina da gjenvinner sin suverenitet, så vil det fra dag én være viktig å kunne forsvare den integriteten. Ukraina har vist stor forsvarskraft, men de vil da trenge sikkerhetsgarantier fra land som har troverdighet, legger han til.

SMK-ERE: Statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) hadde valgt samme antrekk som sjefen under statsministerens utendørs pressekonferanse torsdag.

Jobber med Ukraina-løsning

Et viktig tema mellom lederne før Nato-toppmøtet, er hvilke løfter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan få om det fremtidige medlemskapet. Her er det betydelig intern uenighet om hvor langt man skal gå i å lage et veikart inn til Nato.

VG har tidligere omtalt en Ukraina-plan som Stoltenberg la fram for Nato-landene da utenriksministrene møttes i Oslo for en måned siden. Stoltenberg har foreslått at Ukraina kan hoppe over en langvarig formell prosess, internt i Nato kalt Membership Action Plan, MAP.

– Generalsekretæren har jobbet med noe som kan bli en løsning som alle i Nato kan slutte seg til, bekrefter Støre.

På vei inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag, hadde Estlands statsminister Kaja Kallas en tydelig beskjed:

– Den eneste virkelige sikkerhetsgarantien, og den billigste sikkerhetsgarantien, er medlemskap i Nato, sa Kallas.

HAAG-SELSKAP: Toppledere fra syv Nato-land møttes i Nederland tirsdag. Fra venstre Edi Rama (Albania), Alexander De Croo (Belgia), Andrzej Duda (Polen), NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Mark Rutte (Nederland), Gitanas Nauseda (Litauen), Klaus Lohannis (Romania) og Jonas Gahr Støre (Norge).

Snakket med Zelenskyj

Den norske statsministeren deltok tirsdag kveld på en middag i Haag med Stoltenberg og regjeringssjef-kolleger seks andre europeiske Nato-land.

Før møtet ringte Støre til Zelenskyj i Kyiv:

– Jeg ville høre hans vurdering før jeg gikk i middagen, sier Støre til VG.

– Zelenskyj er jo tydelig på at et Ukraina i krig kan ikke bli medlem av NATO. Men han er opptatt av at når de får slutt på krigen, som de håper å vinne, så vil han ha trygghet om at han blir inkludert i dette fellesskapet. Han ønsker et Nato-medlemskap, sier han.

Men det løftet vil han ikke få fra dette toppmøtet:

– Jeg tror ikke det budskapet kommer på den måten fra Vilnius, men at det kommer en pakke av tiltak som bekrefter Ukrainas kobling til NATO-landene med utsikt til en dag å kunne bli med, sier den norske statsministeren.

Urolige Belarus-naboer

Støre sier at han skal møte de norske soldatene som er stasjonert i Litauen, dagen før toppmøtet starter i Vilnius.

Norge deltar i Nato-styrken som siden 2017 har forsterket Litauens forsvar for å kunne avskrekke og avverge mulige angrep fra Russland. Litauen har lange grenser mot Belarus i øst, og mot den russiske eksklaven Kaliningrad i sør.

– På middagen i Haag lyttet jeg til presidentene i Polen og Litauen, som begge grenser mot Belarus. De ga uttrykk for uro dersom det er slik at Wagner-gruppen kommer til Belarus, sier Støre.

– Er det aktuelt å sende flere norske soldater til Litauen?

– Ikke på grunn av det som skjedde i helgen, og jeg er heller ikke kjent med at Nato har besluttet å endre sitt nærvær som følge av det, sier Støre.