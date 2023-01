Video viser politidrap i USA

Fem politibetjenter er siktet for drap etter å ha banket opp Tyre Nichols (29) i den amerikanske byen Memphis.

Lokale myndigheter i Memphis i USA offentliggjorde lørdag en video som viser politidrapet på 29-åringen Tyre Nichols.

Videoen har vært ventet i over én uke og myndighetene i USA har forberedt seg på muligheten for at den kan utløse opptøyer – fordi innholdet er opprørende og USA har en betent historie med politivold.

President Joe Biden kondolerte fredag til Nichols familie og ba i en uttalelse om «meningsfulle reformer» og at politibetjenter som krenker andres rettigheter må stilles til ansvar.

Videoen viser en skremt Nichols som blir dratt ut av bilen av politifolkene.

– Jeg har ikke gjort noe, sier Nichols, mens han blir lagt i bakken.

Kort tid etter klarer han å løpe vekk. En konfrontasjon oppstår når han blir innhentet.

DØD: Tyre Nichols ble bare 29 år gammel.

Nichols ble stoppet i bil av politiet for tre uker siden, 7. januar, omtrent 100 meter fra morens hus. Han hadde vært og tatt bilder av solnedgangen i en park, ifølge familiens advokat.

Politiet har forklart at han ble stoppet etter mistanke om at han kjørte farlig, men det er per nå ikke funnet noen bevis for dette på overvåkningsvideoer fra området.

Hele videoen er omtrent én time lang og er satt sammen av kameraer politibetjentene bærer på kroppen og overvåkningskameraer i nærheten.

Nichols blir blant annet sprayet med pepperspray, skutt med elektrosjokkvåpen og slått.

Den voldsomste delen utgjør tre minutter, hvor Nichols kontinuerlig blir utsatt for vold.

Videoen viser fire politimennene slå, og sparke på Nichols men han blir presset mot asfalten i et boligstrøk hvor politiet har funnet ham etter flukten.

Etter den første aggresjonen kan man se Nichols sitte lent opp mot en politibil. Denne delen er uten lyd, og stammer fra et overvåkingskamera i nabolaget.

Nichols forsøker å holde seg sittende, men faller flere ganger til siden, uten at han får noen helsehjelp. Han er da satt i håndjern med armene bak seg.

Nichols døde på sykehus tre dager senere, som en følge av skadene han fikk, ifølge påtalemyndighetene. Den nøyaktige dødsårsaken er foreløpig ikke offentliggjort.

Han etterlater seg en fire år gammel sønn.

Presten Andre Johson taler under en minnesmarkering for Tyre Nichols i Memphis torsdag.

USA har en lang og betent historie med politivold. Politiet i USA tar livet av mennesker langt oftere enn i sammenlignbare land, ifølge flere analyser.

Svarte amerikanere er også overrepresentert både på kriminalstatistikken, i amerikanske fengsler og blant de som blir drept av politiet.

Det gjør at USAs historie med rasediskriminering ofte blir en del av debatten om politivold.

I Nichols tilfelle kompliseres bildet av at samtlige av politibetjentene også er svarte – i likhet med nær to tredjedeler av befolkningen i Memphis.

Les mer: Faktisk sin gjennomgang av tallene bak politidrap i USA fra 2020.

FIKK SPARKEN: Desmond Mills,Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith, Tadarrius Bean og Demetrius Haley er siktet for drap, og jobber ikke lenger i politiet.

– De har brakt skam over sine egne familier. De har brakt skam over det svarte samfunnet [i USA], uttalte Nichols mor etter drapet.

Hun har bedt om fredelige demonstrasjoner. I et intervju med CNN torsdag, brast moren i gråt, før hun sa:

– Folk har prøvd å si at vi bare er ute etter hvite politi. Det er ikke sant. Vi bryr oss ikke om hvilken farge de har. Vi vil ha dårlige politi fjernet fra politistyrken.

På en pressekonferanse fredag ba familien igjen om fredelige demonstrasjoner og sa at de var tilfredse med siktelsen mot politibetjentene.

RowVaughn Wells, Nichols’ mor, under en pressekonferanse fredag.

De fem politibetjentene er midlertidig løslatt mot kausjon kausjonKausjon betyr at det betales inn et større pengebeløp mot at den siktede blir satt fri fra varetekt mens man venter på at saken avgjøres. Hvis siktede ikke møter i retten som avtalt eller på noen annen måte bryter avtalen om kausjon, taper vedkommende pengene.. De har fått sparken og er siktet for flere forhold, hvorav det mest alvorlige er forsettlig forsettligForsettlig betyr at drapet ble gjort med vilje. I drapssaker skiller man mellom uaktsomt (at man dreper noen uten å ha ment å gjøre det), forsettlig (at man dreper noen med vilje) og overlagt (at drapet også er planlagt). drap.

To av de siktede har allerede nektet straffskyld.

– Ingen der ute den natten hadde som intensjon at Tyre Nichols skulle dø, sier forsvareren til en av dem.

Statsadvokat Steve Mulroy, som har ansvar for etterforskningen, sier på sin side at det «ikke vil bli noen særlig debatt om hvorvidt det var snakk om rettmessig bruk av vold eller ikke i denne saken» og at videoen ikke etterlater mye rom for tvil eller usikkerhet.

Statsadvokat Steve Mulroy har ansvaret for etterforskningen av Nichols’ død.

Mulroy forklarte fredag til tv-kanalen til CBS valget om å først fortelle at det fantes video av hendelsen – men vente med å offentliggjorde selve videoen.

Han forklarte at det handlet om å forberede befolkningen på innholdet og gi samfunnsledere mulighet til å sørge for at eventuelle protester blir rolige.

Videoen offentliggjøres først etter at skoler og de fleste butikker i byen er stengt for kvelden.

– Det er rom for protester om befolkingen føler et behov for det, men vi håper at at protestene blir – vi er trygge på at de blir – fredelige, sier Mulroy til CBS.

Ber om at politigruppe legges ned

Betjentene som er siktet for drapet, var del av en spesialgruppe i politiet som jobbet med organisert kriminalitet.

Advokatene til Nichols’ familie ba fredag om at enheten legges ned. Fordi enheten har fått flere klager mot seg for overdreven voldsbruk, har advokatene også varslet et sivilt søksmål.

Saken oppdateres!