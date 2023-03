TILGRISET: Noen har malt steinen som Den lille havfrue sitter på i samme farger som det russiske flagget.

Den lille havfrue tilgriset med maling i russiske farger

Københavns kjente turistattraksjon Den lille havfrue er nok en gang utsatt for hærverk. Torsdag ble det oppdaget at noen har malt et russisk flagg på steinen statuen sitter på.

Det melder den danske avisen der Ekstra Bladet.

Torsdag morgen har avisen fått tilgang til bilder som viser at noen har malt tre striper: en hvit øverst, en blå i midten og en rød nederst, likt det russiske flagget, på steinen. Bildene er tatt rundt klokken 7 torsdag morgen.

Til Ekstra Bladet opplyser Københavns politi kort før klokken 9, at de ennå ikke har mottatt noen offisiell anmeldelse av hærverket, men at de har sendt en patrulje til statuen.

– Vi har vært på stedet og opprettet en hærverkssak. Samtidig har vi foretatt noen undersøkelser på stedet og lett etter brukbare spor i området, heter det.

Det er langt fra første gang at den folkekjære og verdensberømte skulpturen, som er plassert på havnestrekningen Langelinie i København, blir utsatt for hærverk.

I 2020 ble det malt både «Racist Fish» og «Free Hongkong» på statuen. Flere ganger har statuen fått hodet saget av, og hun har også mistet en arm, skriver NTB. Statuen ble laget i 1913 av Edvard Eriksen og er en representasjon av H.C. Andersens berømte eventyr med samme navn.